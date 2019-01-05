Mardin’de huzur turizmi 5’e katladı

Mardin, 3 yıl önce PKK’lı teröristlerin bölge genelinde yaşamı hiçe sayan saldırıları nedeniyle turizmde büyük zarar gördü. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından bölgede tesis edilen huzur ve güven sayesinde kent, yeniden ziyaretçilerin gözdesi haline geldi. 6 bin 500 yatak kapasiteli 49 otelinde 2016 yılında 113 bin, 2017’de de 232 bin ziyaretçinin konakladığı şehir, 2018’in 11 ayında yaklaşık 600 bin turisti ağırladı. Geçen yıl gelen turist sayısı da önceki yılları 5’e katladı. Günü birliklerle geçen yıl 3 milyon kişinin geldiği Mardin, 2023 yılında 5 milyon turist ağırlamayı hedefliyor.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman “2018 yılı beklentimizin çok üzerindeyiz. Gelen turist sayısında 3 milyonu aştık. Bu durum esnafın yüzünü güldürüyor” dedi. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör de “Mardin, inşallah hak ettiği zirveye doğru gidiyor. Umarım çıta daha da yükselir. Yılda bir milyon yatılı ziyaretçi ağırlamak istiyoruz” dedi.