Mardin'de turist sayısı 5 kat arttı

Tarihi camileri, medreseleri, kiliseleri ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Mardin, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin bölge genelinde yaşamı hiçe sayan saldırıları nedeniyle turizmde büyük zarar gördü.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından bölgede tesis edilen huzur ve güven sayesinde kent, yeniden ziyaretçilerin gözdesi haline geldi.

6 bin 500 yatak kapasiteli 49 otelinde 2016 yılında 113 bin, 2017'de de 232 bin ziyaretçinin konakladığı şehir, 2018'in 11 ayında yaklaşık 600 bin turisti ağırladı.

Hedef 5 milyon ziyaretçi

Günü birliklerle geçen yıl 3 milyon kişinin geldiği Mardin, 2023 yılında 5 milyon turist ağırlamayı hedefliyor.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, AA muhabirine, sağlanan huzur ortamında turist sayısında son iki yılda önemli artış yaşandığını söyledi.

"2018 yılı beklentimizin çok üzerindeyiz. Gelen turist sayısında 3 milyonu aştık. Bu durum esnafın yüzünü güldürüyor." ifadelerini kullanan Yaman, belediye olarak gerçekleştirdikleri etkinliklerin sektöre büyük katkı sunduğunu kaydetti.

Bu yıl Uzak Doğu ülkelerinden çok sayıda turist kafilesinin kente geleceğine işaret eden Yaman, şöyle konuştu:

"2019'un daha güzel geçeceği kanaatindeyim. Yıldızlı otellerimiz, butik otellerimiz ve tarihi konaklarımız iyi hizmet sunuyor. Güvenlik açısından bir sorun söz konusu değil. Mardin, gerçekten görülmeye değer bir yer, herkesi bekliyoruz."

"Terör algısı kırıldı"

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör de kentte aralarında tarihi konakların da olduğu 49 otelde 6 bin 500 yatak kapasitesi bulunduğunu söyledi.

Otellerin yatak doluluk oranının kendilerini sevindirdiğini ifade eden Güngör, şöyle dedi:

"Geçtiğimiz yıllarda önemli sıkıntılar yaşamıştık. Bunları atlattık çok şükür. Terör algısı kırıldı. Mardin, inşallah hak ettiği zirveye doğru gidiyor. Umarım çıta daha da yükselir. Yılda bir milyon yatılı ziyaretçi ağırlamak istiyoruz."

"2019'da daha da artacak"

Gözal Turizm Seyahat Acentesi'nin işletmecisi İsmail Sincar da 2018'in çok iyi geçtiğini belirterek, bu sayede herkesin yüzünün güldüğünü anlattı.

Sincar, "Kasım ayını çok iyi geçirdik. Aralık ayında da misafir ağırladık, bu ay için için tur talepleri var. Bu da demek oluyor ki canlılık daha da artacak. 2019 yılında beklentimiz tabii ki daha yüksek. Bizi asıl sevindiren konaklamaların neredeyse 12 aya yayılması. Kış aylarında da misafir görmek, Mardin esnafının yüzünü güldürüyor." ifadelerini kullandı.

"Huzur olunca turist geliyor"

Deyrulzafan Manastırı Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Hiçbezmez de 2018'de güzel bir turizm sezonu geçirdiklerini söyledi.

Kış mevsiminde bile günlük 500 ziyaretçi ağırladıklarına dikkati çeken Hiçbezmez, "Huzur olunca turist geliyor. Bu sene rekorlar kırdık, inşallah devamı olacak." ifadelerini kullandı.

"Kriz yok, yüzümüz gülüyor"

Esnaf Mehmet Yertüm de açık hava müzesini andıran Mardin'e gelen turistlerin yöresel ürünlerden satın aldığını belirterek, "Kriz yok, yüzümüz gülüyor. İnşallah bu, böyle devam edecek." dedi.

"Mardin, her mevsim güzel"

Gülbahar Çınar da İstanbul'dan ilk kez geldiği kentten çok etkilendiğini dile getirerek, "Kış olmasına rağmen büyük keyif aldım. Mardin, her mevsim güzel." görüşünü paylaştı.

Tuğba Canbolat da şehir insanının çok misafirperver olduğunu vurgulayarak, "Muhteşem ötesi bir yer. Herkesin gezip görülmesi gereken kültürel bir miras." şeklinde konuştu.

"Yeniden gelmeyi arzuluyorum"

Emre Dalgıç da birçok Avrupa şehrini gezdiğini ancak en çok etkilendiği kentlerin başında Mardin'in geldiğini söyledi.

Dalgıç, "Mardin'e benim ilk ziyaretim oldu ama yeniden gelmeyi arzuluyorum. Farklı inanca ve kültüre sahip insanların hoşgörüyle birbirine gülümseyerek yaşıyor olması beni çok etkiledi." ifadelerini kullandı.