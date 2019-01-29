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Marka başvurusunda liderliği kaptırmadık

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Türkiye’nin 120 bini aşkın başvuruyla “Avrupa’nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi olma” unvanını geçen yıl da devam ettirdiğini belirterek, “Kurumumuz geçen yıl 81 bin 911’i yerli, 24 bin 85’i yabancı olmak üzere 105 bin 996 markayı tescilledi” dedi.

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Türkiye’nin sınai mülkiyet alanında yoğun bir yılı geride bıraktığını ifade eden Asan, kuruma 2018’de 7 bin 349 yerli patent başvurusu yapıldığını ve 2 bin 844 yerli patentin tescil edildiğini söyledi. Asan, Avrupa Patent Ofisinde tescili gerçekleştirilen 10 bin 845 yabancı patentin de Türkiye’ye giriş yaptığına işaret ederek, “Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının (WIPO) geçen yıl aralıkta açıkladığı rapora göre Türkiye ulusal düzeyde patent başvurularında 13. sırada” diye konuştu.

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