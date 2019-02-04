Berat Albayrak: Marka değerini en fazla artıran Ziraat Bankas'nı kutluyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Brand Finance’in Bankacılık 500 sıralamasında, 2017 ve 2018 yıllarında marka değerini en fazla artıran Türk bankası olan Ziraat Bankası, aynı zamanda Türkiye’nin En Değerli Bankası oldu. Tüm Ziraat Bankası ailesini tebrik ediyorum.'
- İHA
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