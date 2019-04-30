Marka ödülleri sahiplerini buldu

Demet Akalın konseriyle davetlilerin keyifli ve eğlenceli saatler yaşadığı Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri Törenine ünlüler adeta akın etti. Güneri Civaoğlu,Demet Sabancı Tolgahan Sayışman, Derya Uluğ, Fatma Turgut, Şebnem Bozoklu, Gökhan Tepe, Çetin Altay, Keremcem, Samsun Demir gibi sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin yer aldı.

Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri Töreni açılış konuşmasını gerçekleştiren Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği (TARBİGEM) Genel Başkan’ı Fuat Kukut’a Demet Sabancı tarafından ödül verildi. Turkey One Derneği kapsamında yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Demet Sabancı’ya ise ödülü TARBİGEM Genel Başkan’ı Fuat Kukut verdi.

İki ay gibi kısa bir sürede Strong Medya Türkiye Marka ödülleri Töreni’nin gerçekleştiren Strong Medya AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek” Bu zamana kadar gerçekleştirilen tüm ödül törenlerinden farklı olarak çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. Katılan tüm misafirlerimizin ettiği teşekkür yaşadığımız yorgunluğu hafifletti. Tören başlangıcından sonuna kadar tüm misafirlerimizin gece de yer alması onların yaşadığı memnuniyeti gösteriyordu. ‘’ dedi.

Yılın tesis Yönetim Markası Ödülü Tepe Servis’in

Ülkemizde sınırlı sayıda şirket tarafından verilen Entegre Tesis Yönetimi Hizmetleri kategorisinde açık ara liderliğe koşan Tepe Servis Ve Yönetim Türkiye Marka Ödüllerinde Yılın Tesis Yönetim Markası Ödülünü aldı. Şirketin ödülünü törene katılan Genel Müdür Canan Çakmakçı aldı

Yılın Asansör Markası Ödülü Schindler Türkeli’nin

145 yıllık ko¨klu¨ geçmişiyle asanso¨r ve yu¨ru¨yen merdiven sekto¨ru¨nu¨n du¨nyadaki liderleri arasında gösterilen Schindler Türkeli Asanso¨r, Tu¨rkiye Marka O¨du¨lleri’nde Yılın Asanso¨r Markası ödülünü aldı. Üçüncü havalimanı başta olmak üzere birçok prestijli projenin çözüm ortağı olan şirketin ödülünü Türkiye Genel Müdürü Zafer Kabadayı aldı

Yılın En Iyı Konsept Projesi Collet Avcılar’ın

İnşaat sektöründe hayata geçirdiği markalı ve lüks konut projeleriyle adından söz ettiren Batı Yapı’nın imzasını taşıyan Collet Avcılar Projesi Türkiye Marka Ödülleri’nde YILIN EN IYI KONSEPT PROJESI ödülünü kazandı.

Yılın Eğitim Markası Ödülü Sınav’ın

32 yıllık eğitim tecrübesi, Türkiye’nin dört bir yanında yüzlerce kurum ve binlerce çalışanı ile Türk Eğitim Sektörünün öncü ve yenilikçi markası Sınav Eğitim Kurumları, Türkiye Marka Ödüllerinde “Yılın Eğitim Markası” ödülünü aldı.

Yılın Ceo’su ödülü Mustafa Yiğit Zeren’in

Danışmanlıktan bilişim teknolojilerine, gayrimenkulden medya sektöründe birçok sektörde yatırımları bulunan Zeren Group Ceo’su Mustafa Yiğit Zeren Türkiye Marka Ödülleri’nde yılın Ceo’su ödülünü kazandı.

Yılın İş Kadın Ödülü Tuba Koca Demirtaş’ın

Kablo pabuçları ve el aletleri üretimi gerçekleştiren Şafak Elektrik’i sadece Türkiye’de değil uluslararası alanda da başarılı bir markaya dönüştüren başarılı iş kadını Şafak Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Tuba Koca Demirtaş, Türkiye Marka Ödülleri’nde Yılın İş Kadını Ödülü’nü aldı

Termal Turizme Katkı Ödülü Terma City’nin

Özel olarak dizayn edilen,1000 m2 başkanlık suiti ve 250 ile 500 metrekarelik büyüklüklere sahip 21 adet kral dairesinin bulunan Terma City Türkiye Marka Ödülleri’nde Termal Turizme Katkı Ödülü’ nü kazandı

Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü Nafiye Bahur’un

Un, bakliyat, tekstil, madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren Ankara merkezli Nora Grup’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nafiye Bahur’a Türkiye Marka Ödülleri’nde Yılın Kadın Girişimcisi ödülü verildi.

Yaşam Boyu Başarı Ödülü Aydın Uçkan’ın

I·s¸ hayatında 53 yılı geride bırakan is¸ du¨nyasının sevilen ismi Aydın Uc¸kan, marka ve kariyer etkinlikleri kapsamında du¨zenlenen Tu¨rkiye Marka O¨du¨lleri’nde Yas¸am Boyu Bas¸arı O¨du¨lu¨’nu¨ aldı.

Ju¨ri Onur O¨du¨lu¨ Hayati Babaogˆlu’nun

I·s¸ hayatında geride bıraktıgˆı 45 yıla, onlarca o¨du¨l, vergi rekortmenlikleri, sosyal sorumluluk projeleri sıgˆdıran is¸ dünyasının saygın ismi O¨zden Grup Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı Hayati Babaogˆlu’na, Tu¨rkiye Marka o¨du¨lleri komitesi ve ju¨risi tarafından Jüri onur o¨du¨lu¨ verildi.

Yılın Maden Teknolojileri Markası ödülü S-Tech Maden Makinaları’nın

Son teknolojide u¨retimini gerc¸ekles¸tirdigˆi maden makinaları sektöründe önemli bir boşluğu dolduran S-Tech Maden Makinaları, Türkiye Marka Ödülleri’nde Yılın Maden Teknolojileri Markası ödülü verildi

Yılın Zemin Malzemeleri Markası Ateco’nun

Üretimini gerçekleştirdiği yüksek standartlara sahip kalite ürünlerinin yanında uluslararası markaların Türkiye bayiliğini sürdüren Ateco Zemin Malzemeleri Türkiye Marka Ödülleri’nde yılın zemin malzemeleri markası ödülünü kazandı. Ödülü şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Işık aldı.

Yılın E Dönüşüm Markası Edm Bilişim’in

E- fatura,e-arşiv fatura, e- mutabakat, e-defter, e-irsaliye gibi 360 derece E dönüşüm hizmetleri veren EDM Bilişim Türkiye Marka Ödülleri’nde Yılın E-Dönüşüm Markası ödülünü kazandı.

Yılın ERP Yazılım Danışmanlık Markası Ödülü Gvh Yazılım’ın

Bilişim ve yazılım sektöründe, alanında uzman sertifikalı kadrosu ve uluslararası çözüm ortaklarıyla fark yaratan GVH Yazılım Türkiye Marka Ödüllerinde Yılın Erp Yazılım Danışmanlık Markası ödülüne layık görüldü.

Yılın Pest Kontrol Ürünleri Markası Kovmatik’in

Kuş kontrol yöntemleri, yabani kuşlarla doğal mücadele yöntemleri uygulayan ve uluslararası birçok markanın Türkiye ve çevre ülkelerde önemli bir stratejik ortağı olan Kovmatik, Türkiye Marka Ödülleri Töreni’nde Yılın Pest Kontrol Ürünleri Markası Ödülü’nü aldı