Markalı konut 190 binden başlıyor

Markalı konut stokunun inşaat sektöründeki durgunluk nedeniyle yeni ürünlerin yapılamamasından ötürü erimeye başlaması ve firmaların da nakit sorunlarını aşmak için peşin fiyatına yüzde 30’a varan indirimleri sayesinde markalı konut satışlarında canlanma başladı. Yatırımcısına birkaç yıl içinde ciddi kazançlar sağlayan markalı konutlar da fiyat aralığı geniş olmasına karşın, tüketiciye pek çok seçenek sunuluyor.

Sur Yapı’nın Antalya’da devam eden projesinde 51 metrekare 1+1 konutun fiyatı 190 bin TL’den başlıyor. Bu fiyat markalı konut projeleri içindeki en uygunu olarak ön plana çıkarken şirket bir yıl sonra ödeme ve 120 aya kadar vade seçeneği de sunuyor. Öte yandan yine Sur Yapı’nın İstanbul’daki Semt Bahçekent projesinde de 1+1 67 metrekare konutun fiyatı 320 bin TL. Bu eve de yine ayda 2 bin 400 TL taksit ödeyerek sahip olma imkanı sunuluyor.

24 AY 0 FAİZ İMKANI

Markalı konutun öncü firmalarından NEF’in de İstanbul’daki projesi Ortakaya’da son 20 daire 366 bin TL’ye satılıyor.1+1 tipindeki 60 ile 70 metrekare arasındaki büyüklükte değişen daireler 4 bloktan oluşan proje Eyüp’te bulunuyor. Şirketin yine Topkapı’daki İnistanbul projesinde de 2+1 büyüklükteki son 27 dairesi 710 bin TL’den satışa sunuluyor. Şirket yatırımcılara 24 ay için yüzde 0 faiz uygulaması da getiriyor.

60 AY VADE FIRSATI

Teknik Yapı ise projelerinde 40 ay vade farksız satış ya da 60 aya 0.98 oranında faiz uygulayan kampanyalarla satış yapıyor. Şirketin Evora Denizli projesinde 58 ile 81 metrekare arasındaki 1+1 evler 362 bin TL’den başlarken, Uplife Kadıköy projesinde ise 56 metrekareden başlayan 1+1’lerin fiyatları 680 bin TL. Yücel Park Kartal projesinde 2+1 evler ise 692 bin TL’den satışa sunuluyor. Şirketin yine Bağdat Caddesi’nde de çok sayıda yatırıma yönelik alternatifi konut satışı yer alıyor ve finans fırsatları sunuluyor.

FARKLI SEÇENEKLER

Tahincioğlu’nun Küçükyalı’da E5 yanında yükselen projesi Tahincioğlu Küçükyalı’da ise Sedef Etabı’nda 63 ile 78 metrekare arasındaki büyüklüğe sahip 1+1 daireler 516 bin TL’den satılıyor. Heybeli Etabı’nda ise 59 ile 72 metrekare arasında değişen büyüklükteki dairelerin fiyatı 590 bin TL’den alıcı buluyor. Ağaoğlu’nun My Towerland projesinde 115 metrekare büyüklükteki 2+1 dairelerin fiyatları 874 bin TL’ye alıcı buluyor. Avrupa Konutları’nın Yamanevler’e inşa ettiği ve aynı adı taşıyan projesinde 64 ile 109 metrekare arasındaki 1+1 daireler 612 bin TL’den alıcı buluyor. Projede 107 ile 187 metrekare arasında değişen 2+1 evlerin fiyatları ise 986 bin TL’den başlarken şirket kişiye özel çeşitli ödeme seçenekleri uyguluyor.

YÜZDE 30 iNDiRiM

İnsay Yapı, Pendik’te hayata geçirdiği ‘Ondörtüç Pendik’ projesinden konut almak isteyenlerin karşısına yaz kampanyasıyla çıkıyor. Buna göre; daire sahibi olmak isteyenlere liste satış fiyatı üzerinden peşin ve banka kredili ödemelerde yüzde 20 + yüzde 10 indirim fırsatı sunan İnsay Yapı, daireleri ve tapuları da hemen teslim ediyor. İnsay Yapı, bahar kampanyası çerçevesinde 1+1 daireleri 285 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.