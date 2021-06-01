Marketler kaçta açılıp kapanacak? Yeni genelgeye göre market çalışma saatleri

01 Haziran 2021 Salı 13:37 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 13:37

Marketler kaçta açılıp kapanacak? sorusu 1 Haziran 2021'den itibaren başlayan kademeli normalleşme sonrası yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Covid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın normalleşme dönemi için yayımlamış olduğu Yeni genelgeye göre market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Peki, marketler kaça kadar açık? Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte Yeni genelgeye göre market çalışma saatleri

MARKETLER KAÇTA AÇILIP KAPANACAK?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günü bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Hafta içi ve Cumartesi günü ise marketler 20.00'a kadar açık bulunabilecek.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

YENİ GENELGEYE GÖRE MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. işyerleri ile AVM'ler;

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

- Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerleri (Pazar günleri hariç) 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

- Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.