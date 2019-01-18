Marketlere uyarı

Antalya’da düzenlenen ‘Adım Adım Ekonomi’ programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla mücadele programının devam ettirileceğini belirterek pazar-market arasındaki fiyat farkı konusunda marketleri uyardı. Albayrak ÖTV ve KDV indirimlerinin devam ettiğini ve piyasayı yakın bir şekilde takip ederek gerekli adımları atmaya devam edeceklerini dile getiren Bakan Albayrak, “Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, gıda komitesi toplantımızı salı günü gerçekleştirdik. Özellikle hal fiyatlarındaki gelişmeler, Hal Yasası ve erken uyarı sistemiyle ilgili hususları ciddi şekilde ele aldık. Küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması kapsamında çok önemli bir çalışma başlattık” dedi.

AZ DESTEK VERENE TAKİP

Yaptıkları dar toplantıda, Antalya’daki Hal Yasası’yla ilgili ortaya konulan kaygıları not ettiklerini dile getiren Albayrak, yasa çalışmalarında kaygıları dikkate alacaklarını aktardı. Kredi maliyetlerinin düştüğü ve düşmeye devam edeceğini anlatan Albayrak, “Diğer taraftan özellikle akaryakıt fiyatlarında kurun yanında dolar cinsinden de düşmeye başlaması maliyetler açısından piyasada olumlu gelişme olarak ortaya çıkıyor. Tüm bu pozitif gelişmeler gösteriyor ki fiyatlarda hala maliyet noktasında gidilecek ciddi alanımız mevcut. İşte bu yüzden ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nın üç ay daha devam ettirme noktasında çağrımızı yaptık. Yeni dönemde yeniden başvuruları alarak, özellikle rakamlara baktığımızda Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na destek veren birçok paydaşın yanında desteği daha az olanları ona göre değerlendiriyoruz” diye konuştu.

PAZAR-MARKET FARKI

Gıda zinciri konusunda marketleri de uyaran Bakan Albayrak, “Gıda zinciri çarşıda pazarda nasıl, marketlerde nasıl bakıyoruz. Pazarda farklı fiyatlar marketlerde farklı. Marketlerde istediğimiz rakamlar yok, marketlerle konuşacağız. Öyle yok. Pazardakiyle marketteki arasında ciddi fark varsa, o zaman marketlerimiz beklediğimiz katkıyı yapmıyor. Marketlerde olduğu gibi diğer alanlarda çok daha net iyileşmeyi bekleyeceğiz. Bu süreçte daha güçlü performansı tüm paydaşlardan bekleyeceğiz” dedi.

Albayrak, ellerinde iki hassas kırılgan top olduğunu, bunları kırmadan, ikisini de düşürmeden, riske atmadan hassas bir şekilde yöneteceklerini vurgulayarak, “Bir, sıkı şekilde uygulayacağımız mali ve para politikalarındaki hassas bir yönetim, küresel sistemde oluşturduğumuz güven. Diğer hassas noktası da sanayici, iş dünyasının hassasiyetlerini gözardı etmeden bu dengeyi birlikte yöneteceğiz.” dedi.

FAİZLERDE TEK HANE HEDEFİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Son birkaç haftada başarılı Hazine ihalelerini gerçekleştirme sürecini yaşadık. Faizlerde önemli bir düşüş trendini yaşadık. Sadece bu hafta yaptığımız ihaleler bunun en önemli göstergesi” dedi. Ocak ayında 27’ler seviyesinde olan bir yıllık tahvil faizinin 18-20’lere düştüğünü belirten Bakan Albayrak, “Bu çok ciddi bir iyileşmedir. Yeterli mi değil, daha üç ay önce ne konuşuluyordu 40-50’ler. 40’lar, 30’lar, 20’ler, 10’lara düştük ama yetmez. İnşallah bunu tek haneli rakamlara daha da iyi olacak şekilde kararlı bir şekilde düşürmeye devam edeceğiz” dedi.

Bakan Albayrak “Hem borçlanmada enstrüman çeşitliliğini sağlayan, hem de borçlanma maliyetlerini aşağıya çekeceğiz. Bu iyileşmeleri iş dünyamızdan, esnafımız, sanayicimize kadar herkes hissetmeye başladı ve daha da hissetmeye devam edecek” diye konuştu.