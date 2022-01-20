Mastercard sayesinde toplu taşımada hızlı, basit ve güvenli ödeme

20 Ocak 2022 Perşembe 13:58 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 13:58

Mastercard'ın Londra, Kiev gibi dünyanın önde gelen büyük şehirlerinde toplu taşımada uygulanan temassız ödeme sistemleri altyapısının Türkiye'de kullanıldığı şehirlerin sayısı son bir yıl içinde Kastamonu ve Safranbolu'nun da eklenmesiyle 43'e çıktı.



Mastercard'ın güvenli altyapısıyla Türkiye'nin 43 kentinde temassız özelliği taşıyan banka kartı, kredi kartı ve cep telefonlarını toplu taşımada ödeme için kullanmak mümkün. Böylece ödemeler, daha basit, hızlı ve güvenli şekilde yapılabilecek.

HER ŞEHRİN İHTİYACINA YÖNELİK ÇÖZÜM



Toplu Taşımada Temassız Mastercard uygulamasının geçerli olduğu kentlerde toplu taşıma araçlarını kullanan yolcular; kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde bozuk para ya da biletle uğraşmadan, temassız özelliği olan Mastercard kartlarıyla veya cep telefonlarını bilet okuyucusuna yaklaştırarak yapabiliyor. Toplu taşımaya yönelik temassız ödeme çözümleri kentlerin mevcut altyapı ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Kimi illerde ödemeler doğrudan temassız banka veya kredi kartı ya da cep telefonu ile yapılırken, kimi illerde de Masterpass aracılığı ile ulaşım kartlarının bakiyelerinin yüklenmesine yönelik hızlı güvenli ödeme altyapısı sağlanıyor.

HANGİ ŞEHİRLERDE VAR?



Toplu Taşımada Temassız Mastercard altyapısı Türkiye'de toplam 43 şehirde uygulanıyor. Ankara, Adana, Çanakkale, Antalya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Konya, Kocaeli, Mersin, Muğla, Bandırma, Sivas, Burdur, Düzce, Osmaniye, Mardin, Alaplı, Altınova, Ereğli, İnegöl, Niğde, Kırklareli, Yozgat, Edirne, Alanya, Ordu, Kastamonu ve Safranbolu'da Mastercard temassız kart sahipleri toplu taşımadaki kart okuyuculara doğrudan kartlarını okutarak kullanabiliyor. İstanbul, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Manisa, Aydın, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Erzurum, Ağrı, Van, Samsun ve Hatay'da ise Masterpass aracılığı ile ulaşım kartlarının bakiyelerinin yüklenmesine yönelik hızlı güvenli ödeme altyapısı sağlanıyor.

DAHA KOLAY, DAHA HIZLI VE DAHA GÜVENLİ



Bu uygulama kullanıcıların yoğun şehir yaşantısı içinde ulaşım kartlarına dolum yapmak için daha az vakit harcamasını, kayıp ya da çalıntı durumunda para kaybetme riskini de azaltmayı hedefliyor. Bu sistemin tüm Türkiye'de yaygınlaşmasıyla birlikte başka şehirlere seyahat eden kart sahipleri, gittikleri şehirlerdeki sisteme yabancılık çekmeden, ceplerindeki kartı ulaşımda kullanabiliyor.

AKILLI VE İNOVATİF



Nakitsiz toplum ve akıllı şehirler hedefi ile yola çıkan Mastercard dünyadaki büyük şehirlerle eş zamanlı olarak inovatif ürünlerin deneyimlenmesi için çalışmaya devam ediyor.

Yenilikçi teknolojisi, akıllı ve güvenli çözümleriyle dikkat çeken Mastercard, Türkiye'de giderek yaygınlaştırdığı bu sistem ile yoğun şehir yaşantısı içinde vakit kaybının önüne geçerken otopark, müze girişi gibi diğer kamu alanlarında da kullanımı kolaylaştırarak tasarrufa da olanak sağlıyor.

MASTERCARD HAKKINDA



Mastercard ödemeler sistemi alanında faaliyet gösteren global bir teknoloji şirketidir. Dünyanın en hızlı ödeme işlemleri ağına sahip Mastercard; tüketicileri, finans kuruluşlarını, iş yerlerini, kamu ve özel sektörü, 210'u aşkın ülkede birbirine bağlamaktadır. Mastercard'ın sunduğu ürünler ve çözümler; alışveriş, seyahat, iş ve finans yönetimi gibi günlük ticari faaliyetlerin herkes için daha kolay, daha güvenli ve daha verimli olmasını sağlamaktadır. Bizi Twitter'da @MasterCard_TR hesabından takip edebilir, bülten ve haber kitlerimizin tamamına Mastercard Haber Odası https://newsroom.mastercard.com/eu/tr linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. www.mastercard.com