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Ekonomi

Mayıs ayında ihracat rekoru! 24 milyar dolar olarak kayıtlara geçti

Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Gururla ifade etmeliyim ki, mayıs ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artış ile 24 milyar 75 milyon dolar olmuş ve tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir. ' dedi.

3 Haziran 2024 Pazartesi 12:01 - Güncelleme:
Mayıs ayında ihracat rekoru! 24 milyar dolar olarak kayıtlara geçti
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da TİM'de düzenlenen mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Bolat'ın açıklamalarında satır başları;

* Tarihin en yüksek mayıs ayı ihracatına %11,4 artışla ulaştık.

* Mayıs ayında aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık.

* Yıllıklandırılmış ihracatta rekor tam 260,1 milyar dolar. Son bir yılda 6 milyar dolar net artışımız var.

* İthalatımızda Mayıs ayında tam yüzde 10,3'lük bir azalma başarıldı. Bu da 3 buçuk milyar dolarlık bir azalma demektir. 34,1 milyar dolardan 30,6 milyar dolara ithalatımızı azaltmayı başardık.

* Mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 260,1 milyar dolarla yine Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır

  • Ticaret Bakanı
  • Mayıs Ayı
  • En Yüksek İhracat

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