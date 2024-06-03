Mayıs ayında ihracat rekoru! 24 milyar dolar olarak kayıtlara geçti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da TİM'de düzenlenen mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Bolat'ın açıklamalarında satır başları;

* Tarihin en yüksek mayıs ayı ihracatına %11,4 artışla ulaştık.

* Mayıs ayında aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık.

* Yıllıklandırılmış ihracatta rekor tam 260,1 milyar dolar. Son bir yılda 6 milyar dolar net artışımız var.

* İthalatımızda Mayıs ayında tam yüzde 10,3'lük bir azalma başarıldı. Bu da 3 buçuk milyar dolarlık bir azalma demektir. 34,1 milyar dolardan 30,6 milyar dolara ithalatımızı azaltmayı başardık.

* Mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 260,1 milyar dolarla yine Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır