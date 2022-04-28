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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın 2. enflasyon raporu toplantısında açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu '2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 23,2'den yüzde 42,8'e yükselttik' dedi.

28 Nisan 2022 Perşembe 10:58 - Güncelleme:
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

İlk çeyrek verileri iktisadi faaliyetteki kompozisyonun iyileşmekte olduğuna işaret etmektedir.

Arz ve tedarik sorunları henüz düzelme eğilimine girmedi. Artan yatırım ihtiyacının uzun vadeli TL yatırım kredileriyle karşılanması önem arz etmektedir. Sanayi üretimi esnek ve dayanıklı yapısıyla büyümeyi ve işgücü piyasasını desteklemektedir.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE İSTİHDAMIN ARTIŞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Kapasite kullanım oranları bazı sektörlerde tarihsel ortalamaların üzerinde seyrediyor. Artan yatırım ihtiyacının uzun vadeli TL yatırım kredileriyle karşılanması önem arz etmektedir. Ekonomimizin istihdam oluşturma kapasitesinin sürekli arttığını gözlemliyoruz. Önümüzdeki dönemde istihdam artışının devam edeceğini öngörüyoruz. Türkiye büyümesinin yapısı ihracat odaklı önemli bir dönüşüm yaşamaktadır. İhracatımız artış eğilimini ilk çeyrekte bölgesel risklere rağmen sürdürmüştür. Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle ithalat ilk çeyrekte yükselmiştir. Yabancı ziyaretçi sayısındaki artış eğilimi gücünü korumaktadır. Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklı riskler devam etmektedir.

İç talep koşullarının ilk çeyrekte kısmen yavaşladığını görüyoruz. İlk çeyreğinde çıktı açığı göstergeler bir önceki çeyreğe göre yavaşlasa da pozitif bölgede kalmaya devam etmiştir. Kredi kullanımında gözlenen yavaşlama 2022 yılı ilk aylarda yükseliş eğilimine girerek, iktisadi faaliyeti desteklenen unsurlardan biri oldu. Yurt içi enerji fiyatlarındaki gelişmeler de üretici fiyatları üzerinde baskı oluşturmaktadır.

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