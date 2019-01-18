Merkez Bankası: Kâr payı avansının hissedarlara dağıtımına başlanmıştır
Merkez Bankası: 'İlgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL'lik kâr payı avansının hissedarlara dağıtımına başlanmıştır.' dedi.
- AA
Merkez Bankası'ndan "İlgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL'lik kâr payı avansının hissedarlara dağıtımına başlanmıştır." açıklaması yapıldı.
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