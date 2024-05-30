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  • MB rezervleri 3 milyar 117 milyon dolar artarak yaklaşık 142,2 milyar dolar oldu
Ekonomi

MB rezervleri 3 milyar 117 milyon dolar artarak yaklaşık 142,2 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 24 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 117 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolara çıktı.

AA30 Mayıs 2024 Perşembe 14:58 - Güncelleme:
MB rezervleri 3 milyar 117 milyon dolar artarak yaklaşık 142,2 milyar dolar oldu
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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 24 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 216 milyon dolar artışla 82 milyar 765 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 17 Mayıs'ta 78 milyar 549 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 100 milyon dolar düşüşle 60 milyar 576 milyon dolardan, 59 milyar 476 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 24 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 117 milyon dolar artarak 139 milyar 125 milyon dolardan, 142 milyar 242 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
01.03.202450.40880.511130.919
08.03.202452.74877.785130.533
15.03.202453.00674.891127.897
22.03.202453.16370.681123.844
29.03.202454.37868.748123.126
05.04.202456.67870.193126.871
09.04.202458.44670.000128.446
19.04.202459.27367.011126.284
26.04.202459.11364.967124.080
03.05.202457.70769.148126.855
10.05.202460.19974.203134.402
17.05.202460.57678.549139.125
24.05.202459.47682.765142.242

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