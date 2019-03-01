MB'nın brüt rezervleri 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı
Bakan Albayrak, 'Merkez Bankası’nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı' dedi.
- AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor. Merkez Bankası’nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı." açıklamasında bulundu.
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