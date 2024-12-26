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Ekonomi

Meclis'te kabul edilerek yasalaştı! Yüzbinlerce kişinin prim borcu silinecek

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanunla zorunlu Genel Sağlık Sigortalı yaklaşık 1,8 milyon vatandaşın 2,2 milyar liralık prim borcu silinecek.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 13:19 - Güncelleme:
Meclis'te kabul edilerek yasalaştı! Yüzbinlerce kişinin prim borcu silinecek
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Meclis Genel Kurulunda dün kabul edilerek yasalaşan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 1 milyon 784 bin 614 zorunlu Genel Sağlık Sigortalı vatandaşın, 2014 yılına ait 2 milyar 178 milyon 88 bin 879,04 liralık borcu silinecek.

AA muhabirinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borç yüklerini hafifletmeyi ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlayan hükümle, 2014 yılına ait borçlar terkin edilecek.

TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilerek yasalaşan devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren yasada yer alan hükme göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler ise iade ve mahsup edilmeyecek.

Buna göre, 1 milyon 784 bin 614 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı zorunlu Genel Sağlık Sigortalısının 2014 yılına ait 2 milyar 178 milyon 88 bin 879,04 liralık borcu terkin edilecek.

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