Medvedev'den petrol ve doğal gaz açıklaması: Kriz daha da derinleşecek

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı ve Batı'dan gelen yaptırımlar, petrol ve doğal gaz piyasasını altüst etti.

Küresel çapta yaşanan enerji krizi tırmanışa devam ederken, Rusya'nın eski başbakanı Dmitri Medvedev, enerji krizinin gidişatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Medvedev, Batılı ülkelerin Moskova'ya yaptırım uygulamakla kendi ekonomilerine zarar vermeye devam edeceklerini söyledi.

"PETROL VE DOĞAL GAZ KRİZİ DAHA DA DERİNLEŞECEK"

Avrupa'nın bir enerji krizinin pençesinde olduğunu hatırlatan Medvedev, Salı günü Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusya'dan enerji ithalatını yasaklamaya çalışmasıyla durumun daha da kötüleşeceğini yazdı.

Medvedev açıklamasında, "Elbette rakiplerimiz akaryakıt ve enerji kompleksimize maksimum zarar vermek için her şeyi yapmaya devam edecekler... Bugün, kapsamı daha da artacak bir enerji krizi yaşıyorlar. Rusya karşıtı saldırganlığın ana kışkırtıcısı ABD bile bundan zarar görüyor." dedi.

Sözde "dost olmayan" ülkelerin Rus enerjisinden vazgeçme arzusunun AB vatandaşları üzerinde 'son derece olumsuz' bir etkisi olduğunu söyleyen Medvedev, Batılı devletlerin Rusya'ya karşı yaptırım savaşlarını durdurmaya istekli görünmediği için krizin daha da derinleşeceğini belirtti.

Medvedev, "Düşmanlarımızın ekonomimizi yok etme gayretlerinde sonuna kadar gideceğini, bize karşı giderek daha fazla yaptırım uygulayacağını, Rusya'yı çeşitli örgütlerden bahanelerle uzaklaştıracağını herkes biliyor." dedi.

Star Gazetesi