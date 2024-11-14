İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2024 Perşembe / 13 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,365
  • EURO
    36,2361
  • ALTIN
    2811.38
  • BIST100
    9373.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 'Mega emeklilik fonu' geliyor! İngiltere'den son 10 yılların en büyük reformu
Ekonomi

'Mega emeklilik fonu' geliyor! İngiltere'den son 10 yılların en büyük reformu

İngiltere, ülkede 80 milyar sterlinlik yatırım potansiyeli yaratacak mega emeklilik fonları oluşturulacağını açıkladı.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 12:51 - Güncelleme:
'Mega emeklilik fonu' geliyor! İngiltere'den son 10 yılların en büyük reformu
ABONE OL

İngiltere Maliye Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 10 yılların en büyük emeklilik reformları hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, altyapı ve yerel projeler olmak üzere yaklaşık 80 milyar sterlinlik yatırım potansiyeli yaratacak mega emeklilik fonları oluşturulacak.

Reformlar, gelecek yıl yürürlüğe girmesi planlanan yeni bir Emeklilik Planları Yasası ile hayata geçirilecek ve 86 Yerel Yönetim Emeklilik Planı otoritesinin varlıkları bir araya getirilerek mega fona dönüştürülecek.

İngiltere ve Galler'deki Yerel Yönetim Emeklilik Planı otoritelerinin varlık büyüklüğünün 2030'a kadar 500 milyar sterline ulaşması planlanırken katkı fonlarının büyüklüğünün 2030 itibarıyla 800 milyar sterline çıkacağı tahmin ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.