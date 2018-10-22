Mega projede sona doğru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yakında İstanbul Boğazı’nın altında geçecek dev bir projeye başlayacaklarını belirterek, “Bu projeyle dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz. Günde 6.5 milyon insanın kullanacağı, toplam 9 farklı raylı sistem ve ekspres metro ile iki kıta birbirine bağlanacak” dedi. Turhan, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu’nun açılışında yaptığı konuşmada, Londra metrosundan 12 yıl sonra 1875’te Karaköy ile Beyoğlu’nu birbirine bağlayan tünelin Türkiye’nin ilk, dünyanın ikinci metro çalışması olduğunu söyledi.

“NE KADAR YAPSAK AZ”

İstanbul’un, milletin nazarında çok büyük bir anlam ve önem taşıdığını vurgulayan Turhan, şöyle konuştu: “İstanbul’a ne kadar hizmet etsek azdır. Çalışmalarımız İstanbul’un her bölgesinde devam ediyor. Metrolarıyla, karayolu ulaşım sistemiyle bütün İstanbul’un her köşesinde, çalışmalarımız sürmektedir. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattı, sadece 3 ilçeyi birbirine bağlamayacak, Üsküdar’dan Marmaray, oradan da Hacıosman metrosuna entegre olacak. İstanbul’un tüm ilçelerini birbirine bağlama hedefimize yaklaşmış olacağız”