Megane ve Clio’ya yerli üretim logosu

Megane Sedan, Ocak-Eylül 2018 döneminde gerçekleştirdiği 23 bin 522 satış adedi ile Türkiye’nin en çok satılan modeli. Clio HB, segmentinden elde ettiği 30.1 pay ve aynı dönemdeki 18 bin adet satış adedi ile Türkiye’nin otomobili sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor. Megane Sedan, segmentinde 19.7 paya sahip.

PAZAR LİDERİ

Oyak Renault Fabrikaları’nda üretilen Megane Sedan hurda teşviki ile 91 bin 900TL ve Clio HB ise 79 bin 900TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Marka, 2018 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği 66 bin 517 satış adedi ile toplam pazardan 14.4 pay elde etti. 19’uncu yılında da Türkiye’nin tartışmasız binek otomobil lideri unvanını koruyan Renault, binek otomobil pazarında 59 bin 761 satış adedi ile 16.6 pazar payına sahip. 50 yıldır yerli üretim yapan Bursa’daki Oyak Renault Fabrikaları, yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim kapasitesine sahip.