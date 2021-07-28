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Ekonomi

Mehmet Enlioğlu: Bayram sonrası cep telefonları bakımı arttı

Genç girişimci ve iş insanı aynı zamanda da ünlü fenomen Mehmet Enlioğlu rakiplerini teker teker eleyerek piyasada lider koltuğuna oturacağını söyledi. Cepshop firmasını kurduktan sonra sosyal medyayı keşfettiğini belirten Mehmet Enlioğlu'nun geniş bir hayran kitlesi de bulunmaktadır. Aynı zamanda sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan Enlioğlu geçtiğimiz aylarda “Yılın En Başarılı Video İçeriği Üreticisi” ödülünü de almaya hak kazandı.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 17:30 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 17:30
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Mehmet Enlioğlu'nun kurduğu Cepshop firması kısa sürede Türkiye'nin her tarafına yayılmış ve büyük bir başarıyı yakalamış durumda. Küçük yaşlardan bu yana çalışan ve iş hayatının içerisinde olan Mehmet Enlioğlu "20 yıl farklı işlerde farklı sektörde çalıştım. Daha sonra telefon sektöründe arkadaşımın yanında çalışmaya başladım. Daha sonra firmayı satın alarak cepshop' u kurdum" diyerek telefonculuk sektöründe de başarısını kanıtlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı'nı da geride bırakarak normal hayatlarımıza döndüğümüz bu günlerde cep telefonu tamir ve bakım işlemlerinin bayramdan sonraki günlerde arttığını belirten Mehmet Enlioğlu "Bayram sonrasında firmamıza cep telefonlarına bakım yaptırmak isteyen kişi sayısı normal günden daha da fazlalaştı" dedi.

Başarılı iş insanı ve fenomen Mehmet Enlioğlu firmasının başarılı olmasını da çok çalışmak ve azime bağlıyor. Yurt içi ve yurt dışı her yerden telefon siparişi alan cepshop firmasının ünü Türkiye sınırlarını da bir hayli aşmış görünüyor.

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