Melek yatırımcılar genç fikirlere umut oluyro

Lisans başvurularının yüzde 80’i Marmara Bölgesi’nden yapıldı. Marmara’yı yüzde 12 ile İç Anadolu Bölgesi ve yüzde 6 ile Ege Bölgesi takip etti. Verilen lisansların illere göre dağılımında ise yüzde 76 ile İstanbul başı çekti. Bu ili yüzde 8 ile Ankara ve yüzde 5 ile İzmir izledi. 31 Mart itibarıyla sistemdeki toplam yatırım başvurusu tutarı 11 milyon 889 bin 206 lirayı buldu, 11 milyon 739 bin 206 lira yatırım başvurusu başarıyla sonuçlandırıldı.

YAZILIM İLK SIRADA

Yatırım yapılan şirketlerin yüzde 91’i çalışan sayısına göre mikro işletme sayılırken, geri kalanı küçük işletme kategorisinde yer aldı. Yatırım yapılan şirketlerin yüzde 48’ini yazılım ve uygulama-geliştirme, yüzde 17’sini e-ticaret, yüzde 9’unu bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri, yüzde 9’unu veri tabanı faaliyetleri oluşturdu. Destek verilen yatırımcıların yüzde 59’unun profesyonel beyaz yakalı, yüzde 32’sinin girişimci ve yüzde 9’unun serbest meslek sahibi olduğu görüldü. Melek yatırımcılar niteliklerine göre değerlendirildiğinde, 159 yatırımcının tecrübeli, 183 yatırımcının servet sahibi, 134 yatırımcının da yüksek gelirli olduğu görüldü. Eğitim durumuna göre bakıldığında, yatırımcıların 35’inin doktoralı, 426’sının lisans ve yüksek lisans eğitimi gördüğü, 13’ünün ise lise mezunu olduğu belirlendi.

75 YAŞINDA OLAN DA VAR

Melek yatırımcıların ağırlıklı yaş ortalaması 35 ile 55 arasında değişirken, 20 ve 25 yaş arasında 2, 65 ve 75 yaş arasında ise 15 melek yatırımcı bulunuyor. Melek yatırımcıların bu alana yönelmesinin nedeni yüzde 44 ile büyüme potansiyeli ve yüksek getiri olurken, bu gerekçeyi yüzde 24 ile maddi ve manevi destekte bulunma imkanı izledi. Bireysel katılım sermayesi sistemi üzerinden ilk yatırım 2013 yılında gerçekleştirildi.