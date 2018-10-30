Memur emekli maaşı Ocak zam oranları Enflasyon SGK Bağkur maaşında ne kadar artış olacak

Memur emekli maaşınına ne kadar zam yapılacağı ya da emekli SGK Bağkur maaşının nasıl hesaplandığı merak konusu oldu. Google üzerinden sıklıkla araştılırılan konula arasında yer alan "Son dakika enflasyon tahminlerine göre 2019 yılı en düşük memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak? Çalışanlar kaç lira maaş alacak? Ocak ayı emekli ve memur zam oranları ne kadar olacak? 2019 yılında emekli memur ve işçilerin zamlı maaşları ne kadar olacak? Ne kadar emekli maaşı alırım? Bağkur SGK SSK'dan ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşı nasıl hesaplanır?" soruların yanıtlarını bu haberizde derledik. Son dakika enflasyon tahminlerine göre 2019 yılı Ocak ayında memur ve emeklilere yapılacak zam oranı %11.15 olacak. Emekli maaşının yüksek olması herkesin hayalidir. Ancak çalışanların emekli olduklarında alacağı emekli maaşı ile ilgili bir takım farklı hesaplamalar mevcuttur. Emeklilik hesabında 3 dönem arasında geçen hizmetlerin emekli maaşı hesabına büyük bir etkisi bulunmaktadır. Ocak zammı için sorgulamalar devam ediyor. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli olacak. Detaylar star.com.tr'de.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının netleşmesi için tek veri kaldı. Ekonomistler ise yüzde 4.55- 4.97- 5.39 şeklinde 3 formül hesapladı. Buna göre emeklinin maaş artışı 228 lirayı bulacak.

Öngörülere göre, aktif memurlar için minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak ve en düşük memur maaşı 3.133 TL’den 3.482 TL’ye çıkacak. 2019 maaşı için sorgulamalar haftalar öncesinden başladı. Memurlar ve memur emeklileri ocak - haziran döneminde gerçekleşen enflasyon oranında hak kazandıkları zamlı maaşlarını temmuz ayında almıştı. Şimdi ise gözler ocak ayı zammında. Bağ-Kur'lular bin liranın altında aylık kalmayacak! Esnafın, emeklilik için gerekli prim gün sayısının SSK’lı çalışanlarla eşitlenmesi gündemde. Ayrıca, Meclis’e gelecek tasarıyla bin liranın altında aylık kalmayacak. Bağ-Kur'lular bin liranın altında aylık kalmayacak.

BİN 800 GÜN FARK VAR



Prim süresindeki eşitlik düzenlemesi son şekli verildikten sonra yasa taslağı haline getirilecek. 2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için istenen prim ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlenmişti. Fakat Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edilmişti. Dolayısıyla Bağ-Kur'lular uzun süre prim ödeyerek daha geç emekli olmak zorunda bırakılmıştı.

YILSONUNA KADAR MECLİS'TE



Sosyal güvenlikte adalet komisyonunda SSK'lı çalışanla, Bağ-Kur'lu çalışan arasındaki bin 800 günlük yani yaklaşık 5 yıllık sürenin kalkması, bir başka ifadeyle emeklilik için gerekli prim süresinin eşitlenmesi öngörüldü. Böylece bu Bağ-Kur'lunun yasa çıktıktan sonra 5 yıl daha erken emekli olması anlamına geliyor. Yasanın en geç bu yıl sonuna kadar çıkacağı ifade ediliyor.

Emeklilerle ilgili çok önemli düzenleme! Maaşlar artabilir



Yanlış hesap yapıldığı için emekli aylığı kesilen ve borç çıkarılanlar için yeni düzenleme yapıldı. Buna göre artık aylık kesilmeyerek eksik günler için borçlanma, destek priminin dikkate alınması, bunlar söz konusu değilse isteğe bağlı sigorta ile eksik prim tamamlanacak. Hatalı işlem nedeniyle bugüne kadar emekli aylıkları kesilenler, yeni düzenleme sayesinde aylık kesilmesinden kurtuldukları gibi, daha yüksek emekli aylığına da kavuşabilecek.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde binlerce emekliyi ilgilendiren düzenleme yaptı. Bazı emekliler, kendi hatalarından kaynaklanmadığı halde, emeklilik işlemlerinin yanlış yapıldığı veya hesaplamanın yanlış olduğu sonradan tespit edildiğinde büyük mağduriyetler yaşıyor.

Bu kişilerin emekli aylıkları kesildiği gibi 5 yıla kadar olan almış oldukları emekli aylıklarını geriye dönük olarak faiziyle iade etmeleri isteniyor. Bunlara yeniden emekli aylığı bağlanabilmesi için eksik prim günlerini tamamlamaları gerekiyor. Hatanın iki yıl sonra fark edilmesi durumunda 24 aylık emekli aylığının geri ödenmesi talep ediliyor.

Mağduriyeti önlemek için söz konusu yönetmeliğe geçici bir madde eklendi. Yeni düzenlemeye göre, emekli aylığı bağlanmış olanlardan, prim ödeme gün sayısı şartının sigortalının kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanmayan nedenlerle yerine getirilmediği sonradan tespit edilenlere, eksik prim günlerini tamamlama hakkı sağlanacak. Borçtan kurtulmaları için sunulacak üç seçenek şöyle:

ÜÇ SEÇENEK

1.Bu kişilerin öncelikle askerlik, doğum, yurtdışı borçlanma hakkı bulunup bulunmadığına bakılacak. Bu şekilde borçlanma hakkı olanlar, asgari ücret üzerinden prim ödemek suretiyle eksik günlerini tamamlayabilecek.

2.Borçlanma hakkı bulunmayan veya borçlanmaya rağmen eksik günlerini tamamlayamayanlar eğer emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek bir işte çalışmaya devam etmişlerse, bu çalışmaları eksik günlerine sayılacak.

3.Her iki kolaylıktan da yararlanamayanlara isteğe bağlı sigortalı veya tarım sigortalısı primi ödeme olanağı sağlanacak. 1 2 3

5 Aralık’tan sonra emekli olanları kapsamayacak

Emekli aylığında sonradan borç çıkarılmasını önleyen düzenlemenin tek kusuru, kalıcı değil geçici olması. Bu haktan, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 5 Aralık 2017 tarihinden önce emekli aylığı bağlanan kişiler yararlanacak. Halen emekli aylığı kesilmiş olanlar ile 5 Aralık’tan önce emekli olup da hatalı işlem yapıldığı gelecek yıllarda ortaya çıkanların mağduriyeti giderilecek. Fakat 6 Aralık 2017’den itibaren emekli olanların başına ileride böyle bir durum geldiğinde, onlar bu haktan yararlanamayacak.

Emekli iken kamuda çalışılan aylar kesilecek

Emeklilik sonrası özel sektörde çalışma yasağı yok. Ancak emekli olduktan sonra kamuda çalışmaya başlayanların aylıklarının kesilmesi gerekiyor. Aylık kesilmeden bu şekilde çalıştığı tespit edilenlerden, ödenen emekli aylıklarının tamamını faiziyle iade etmeleri isteniyor. Örneğin kişi emekli olduktan sonra 3 ay kamu kuruluşunda çalışıp ayrılmışsa, bu durumu sonradan tespit eden Sosyal Güvenlik Kurumu, o kişiden 5 yıla kadar emekli aylığını geri isteyebiliyor. Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca, bu durumdaki kişilerden, sadece emekli iken çalıştıkları aylarda ödenen emekli aylıkları istenecek.

DÜZENLEME İLE EMEKLİ AYLIKLARI ARTABİLECEK

Hatalı işlem nedeniyle bugüne kadar emekli aylıkları kesilenler, yeni düzenleme sayesinde aylık kesilmesinden kurtuldukları gibi, daha yüksek emekli aylığına da kavuşabilecek. Askerlik, doğum veya yurtdışı borçlanması yapanların aylıkları değişmeyecek. Fakat, diğer iki haktan yararlananların aylıkları, eksik prim günlerini tamamladıklarında yeniden hesaplanacak. Öte yandan eksik hesaplandığı sonradan tespit edilenlerin aylığı ise itiraz üzerine düzeltilebiliyor. [Kaynak: Habertürk]





EMEKLİ MEMUR MAAŞLAR ARTACAK



Bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği bu seyyanen zam düzenlemesinin yürürlük tarihi henüz belli değil. Ancak söz konusu düzenlemenin en geç ocakta uygulamaya geçmesi bekleniyor. Böylece bu emeklilerin maaşına önce seyyanen zam, ardından enflasyon zammı yansıtılacak. Emeklilerin maaşları arttığı için ek ödeme tutarları da artacak. Böylece 150 bin emekli 3 farklı zam almış olacak.



DÖRT AYRI ORAN KALDI



Memur emeklilerine de ocakta 3 zam göründü. Toplu sözleşmeyle maaşlara yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca 6 aylık enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa fark verilecek. Hem Merkez Bankası hem de ekonomistlerin enflasyon tahmini ocakta fark çıkabileceğini ortaya koyuyor.

Memur emeklilerinin enflasyon farkı, Merkez'in tahminine göre yüzde 0.37, beklenti anketine katılan ekonomistlerin tahminine göre yüzde 3.17 olacak. Ayrıca memur emeklilerinin ek ödeme tutarı da artacak. İlk 2 aylık oran 2.86 oldu. Buna 4 oran daha eklenecek.

Bağ-Kur ve işçi emeklileri yasa gereği 6 aylık geçmiş enflasyon oranında zam alıyor. Bu doğrultuda memur maaşlarına temmuzda yüzde 8.65 zam yapılmıştı. Bu zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2.149 TL, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dahil 3.133 TL yükselmişti. Ocak ayı zammında belirleyici unsur ise TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranı olacak. Yeni Ekonomi Programı’nda açıklanan enflasyon hedefinin tutması durumunda memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 4 zamma ek olarak yüzde 7.15 daha zam alacak. Peki, bu durumda kim ne kadar maaş alacak?



Zamlarda belirleyici unsur görev ve kıdem olacak, miktar 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek. Aktif memurlar için minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak ve en düşük memur maaşı 3.133 TL’den 3.482 TL’ye çıkacak. Görevde olan memurların zam miktarı 1.335 TL’ye kadar yükselebilecek.



3 Ocak’ta 36 bin malul ve vazife malulü ve 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alan kişinin de aylıkları artacak. Bunların dışında toplamda 2.2 milyon kişinin aylıkları zamlanacak.



KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN YÜKSELDİ



Memurların taban aylıkları ve kamuda sözleşmeli çalıştırılan personelin ücret tavanı temmuz ayından itibaren yeniden belirlendi. Ayrıca yine sözleşmeli personelin tavan ve taban ücretleri de yılın ikinci yarısında yüzde 8.65 oranında arttırıldı. Bu değişikliklerle birlikte işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavanı da arttırıldı.

Buna göre, kıdem tazminatının tavanı 5.434,42 liraya çıkartıldı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde tazminat tavanı 5.001,75 liraydı. Böylece yılın ikinci yarısında kıdem tazminatı için ödenecek tavan tutarı yüzde 8.65 arttırılmış oldu. Yani, çalışanlar yılın ikinci yarısında daha yüksek kıdem tazminatı alabilecekler. Temmuz-Ağustos ayında tazminatını alanlar eksiklerini tamamlayacak.

Gelelim, çalışma hayatı ile ilgili en çok merak edilen konuların başında gelen kıdem tazminatının hangi hallerde alınabileceğine. Kıdem tazminatında birinci şart, iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmak. Bir yıldan az çalışanların hiçbir şart altında kıdem hakkı olmuyor. İkincisi, işveren tarafından işten çıkarılmış olmak. Emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurup emekli olanlar da tazminat alabiliyor.

2019'DA KİMLER KAÇ TL MAAŞ ALACAK?



3 Ocak 2019'da, 3 milyon aktif memur ve 1.4 milyon memur emeklisinin zammı netleşecek. 36 bin malul ve vazife malulü ve 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alan kişinin de aylıkları artacak. Bunların dışında toplamda 2.2 milyon kişinin aylıkları zamlanacak. Buna göre;



- Genel müdür 1/4 ........13.721 TL



- Gelir uzmanı 1/4.........6.341 TL



- Hakim savcı 1/4.............16.746 TL



- Profesör 1/4.........11.552 TL



- Doçent 1/4.......8.613 TL



- Yrd. Doçent 1/4.....7.027 TL



- Uzman tabip 1/4.....7.708 TL



- Mühendis 1/4.....6.683 TL



- Öğretmen 1/4....4.908 TL



- Hemşire 1/4......5.139 TL



- Avukat 1/4........6,355 TL



- Polis memuru 1/4....5.843 TL



- Zabıta memuru 1/4....4.528



- Memur 1/4....... 4.435 TL



- Hizmetli 1/4.....3,198 TL



- Öğretim üyesi....6.040 TL

Yüksek emekli maaşı alabilmek için çalıştığınız dönemlerin büyük önemi var. Emeklilik hesabı yapılırken 3 dönem arasında geçen hizmetlerin emekli maaşına yansıması açısından büyük etkisi vardır. Bu dönemler ise;



– 31.12.1999 tarihine kadar olan dönem,

– 01.01.2000-30.09.2008 tarihine kadar olan dönem,

– 30.09.2008 tarihinden sonraki dönem.



Aylık bağlama oranının en yüksek olduğu dönem 2000 yılı öncesi. 2000 yılından önce geçen hizmet süresi fazla olan kişilerin alacakları emekli maaşı bir hayli yüksek olacaktır. 2000-2008 arası ve 2008 sonrasında ağırlıklı ise maaşınız çok yüksek olmayacaktır.







ORTALAMA SİGORTA PRİME ESAS KAZANCIN ÖNEMİ!



Alınacak emekli maaşında hizmetin geçtiği dönemlerin önemi olduğu gibi ortalama prime esas kazancın önemi de çok büyüktür. Ortalama prime esas kazanç ilk defa sigortalı çalışmaya başladığınız tarihten emeklilik dilekçesi vermiş olduğunuz tarihe kadar geçen sürede adınıza bildirilen sigorta prime esas kazancın toplam gün sayısına bölünerek enflasyona göre yeniden güncellenmesi sonucu bulunan orandır.



Yani çalışma hayatınız boyunca primleriniz asgari ücret üzerinden bildirildiyse alacağınız emekli maaşı da düşük olacaktır haliyle. Ancak asgari ücret üzerinde bildirim yapıldıysa kademeli olarak yüksek olacaktır.



SSK’DAN EMEKLİ OLUNCA 2018’DE NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?



– Eğer hizmetlerinizin tamamı 2000 yılından önce ise 1400-1600 TL arası,



– 2000 öncesi ile 2000-2008 arasında ise 1200-1400 TL arası,



– 2000 öncesi 2000-2008 arası ile 2008 sonrası eşit dağıldı ise 1000-1200 TL arası,



– 2000-2008 arası ile 2008 sonrası ise ortalama 800-1000 TL arasında aylık alırsınız.



– SSK 3600 günden emekli maaşları da hizmetin geçtiği yıllara göre farklılık göstermektedir. 3600 günden emekli olacaklarda eğer hizmetlerinin tamamı 2000 öncesi ise 1400-1600 TL arası, eğer hizmetleri her üç dönem için eşit olarak dağıldıysa ortalama olarak 800-1000 TL emekli maaşı alabilirler.



BAĞKUR’DAN EMEKLİ OLUNCA 2018’DE NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?



– Bağkur 9000 günden esnaf, şirket ortaklığı, vergi mükellefi ve isteğe bağlı bağkurdan emekli olacaklar ortalama 1000-1200 TL arasında,



– Bağkur 9000 günden tarım/çiftçi bağkurundan emekli olacaklar ise ortalama 800-1000 TL arasında maaş alabilirler.



– Bağkur 5400 günden esnaf, şirket ortaklığı, vergi mükellefi ve isteğe bağlı bağkurdan emekli olacaklar ortalama 800-1000 TL arası,



– Bağkur 5400 günden tarım/çiftçi bağkurundan emekli olacaklar ise ortalama 600-800 TL arasında emekli maaşı alabilirler.

2018 YILINDA MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR MAAŞ ALIR?



2018 yılında en düşük memur emeklisi maaşı yaklaşık 1945 TL'dir. Ortalama memur emekli maaşları da 2000-2200 TL arasındadır.

2018 EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?



SSK’ya bağlı olarak çalışanların emekli maaşı hesaplama işlemi SGK resmi sayfasından yapılırken, Bağ-Kur emekli maaşı sorgulama işlemi ise e-Devlet portalı üzerinden gerçekleştiriliyor. Emekli maaşınız hakkında sorgulama ve hesaplama yapmak için gereken linklere tıklamak ve bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmaktır. İşte hesaplama işlemi ayrıntıları…



4A (SSK) EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIR?



Emekli maaşını hesaplamak isteyen 4A (SSK)emeklisi vatandaşların yapması gereken tek işlem “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgileri girerek sorgusunu tamamlamaktır.

4B (BAĞ-KUR) EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIR?



4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar e-Devlet linkine tıklayarak, TC. kimlik no ile e-Devlet şifresini girerek sorgularını tamamlayabilirler. Ancak sisteme giriş yaptıktan sonra açılan 4B emekli maaşı hesaplama sayfasında esnaf yahut tarım işçisi seçeneklerini işaretlemeniz gerekmektedir.

NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli ikramiyesi tutarı, emekli olunan tarihte geçerli olan katsayılara göre hesaplanıyor. İkramiye farkının ne kadar olacağı, memurun ne zaman emekli olduğuna, derece ve kademesine, makam veya görev tazminatı olup olmadığına bağlı olarak değişiyor. 30 yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 7 Ocak 2015'e ne kadar yakınsa ikramiye farkı da o kadar yüksek oluyor. Her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiyenin bir yıllık tutarı 50 liranın, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 100 liranın altında olamıyor. Yıllık ödenecek en yüksek ikramiye tutarı ise 3 bin 407 lira.