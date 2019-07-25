Memur emeklisine aile yardımı ve ek zam müjdesi

Türkiye'deki milyonlarca emekli, promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla maaşlarına ilave gelir elde edebiliyor. Şimdi ise bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündeme geldi. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, memurlara verilen aile yardımının memur emeklilerine de ödenmesini istiyor.

1 AĞUSTOS’TA MASADA

Bu kapsamda gözler, 2 yıllık kamu zammının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerine çevrildi. Memurlara ödenen aile yardımının memur emeklisine de ödenmesi, sendika taleplerinin başında yer alacak. Aile yardımı talebi hayata geçilirse, emekliler aylık 344 liraya varan ek gelire kavuşacak. Memurlara her ay aile yardımı kapsamında, çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 278 lira 69 kuruş. Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 65 lira 30 kuruşken, 6 yaş üstü için 32 lira 65 kuruş.

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle idarecilere, 3600 ek gösterge müjdesi mayısta açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ek gösterge artışı için taslak hazırlandı. Sendikaların toplantıda gündeme getireceği diğer bir konu da ek gösterge olacak. Kamu temsilcileri, sürecin hızlandırılmasını talep edecek. Tasarıyla, kapsamdaki memur emeklisinin maaşı yaklaşık 630 TL, ikramiyeler de en az 20 bin lira artacak.

"TABAN MAAŞ 200 LİRA ARTMALI"

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memurla, 2 milyona yakın memur emeklisinin, 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesi için görüşmeler devam ediyor. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuyla ilgili dün yeni açıklamalarda bulundu. Yalçın yaptığı basın açıklamasında, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8.7, ikinci yıl yüzde 6.6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talep ettiklerini belirterek, bu taleplerin makul ve karşılanabilir olduğunu söyledi.

(Güneş)