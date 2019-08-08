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Memur emeklisine intibak haftaya masada

2000’den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur’luların intibak beklentisi sürerken, memur emeklilerinin talebi de toplu sözleşme görüşme masasına taşınıyor. Talep hayata geçerse, kurum kaynaklı emekli maaş farkı, ilave ödemeyle kapatılacak.

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Emeklilerin intibak beklentisi toplu sözleşme masasına taşındı. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak düzenlemesi beklentisi taşırken, memur emeklilerinin talebi de toplu sözleşme masasına geliyor. 
 
MEMUR-SEN’İN TALEBİ 
 
Memur-Sen’in toplu sözleşme masasına emekliler için taşıyacağı taleplerden biri de intibak olacak. Bu konudaki beklenti; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan önce sunulan talep metninde de yer alıyor. Memur-Sen, “Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olan düşük maaş sahiplerine, aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin” diyor. 
 
SSK’LILARA UMUT OLUR
 
Eğer anlaşma sağlanırsa, kamuda aynı görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak. Maaşı düşük kalanlar, ilave ödeme elde edecek. Bu talebin hayata geçmesinin, intibak isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yolu açabileceği belirtiliyor. 
 
TEKLİF 16 AĞUSTOS'TA 
 
3.2 milyon memur ve 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek için çalışmalar sürüyor. Taraflar ikinci toplantıyı 9 Ağustos’ta, üçüncüyü 15 Ağustos’ta, dördüncüyü 16 Ağustos’ta yapacak. Zam teklifi son toplantıda gelecek.
 
(Güneş)
 

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