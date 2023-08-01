Memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarına ilişkin zam pazarlığı başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konu hakkında açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları;

- Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 21 yılda eğitimden sağlığa, savunma sanayisinden teknolojik yatırımlara, adaletten güvenliğe, çalışma hayatından aile politikalarına, her alanda sosyal gelişmeler yaşanmıştır.

- Kamu personeli ve kamu personel sisteminin ülkemizin kalkınması ve büyümesindeki rolünü son derece önemli olduğu bilinciyle, eğitim, sağlık, adalet, güvenlik ve diğer kamusal alandaki personel sayımızı sürekli arttırdık.

- Hükümetimizin iktidara geldiği 2002'de 2,5 milyon olan kamu personel sayısı bugün yaklaşık 5 milyon üzerine çıkmıştır.