Memur maaşları kademeli olarak artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaş artışına yönelik verdiği müjdede, "Temmuz ayında bir adım daha atacağız. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz." demişti.

Bu kapsamda, refah payı ve ayrıca gerekirse seyyanen zam yapılması suretiyle en düşük memur maaşı 22 bin liraya tamamlanacak. Yapılan zam diğer memur maaşlarını da etkileyecek.

ARTIŞ NEYE GÖRE OLACAK?



Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş TRT Haber'de memur maaşlarında yapılacak artışa yönelik şu açıklamaları kaydetti;

22 bin liranın net olduğu zaten aşikar, netleşti. Memurun kademesi, derecesi, kıdemi, öğrenim durumu, yaptığı görevi ile birlikte elbette bunun da kademeli bir şekilde artmasını bekliyoruz.

"MEMUR EMEKLİLERİNDE DE AYNI ORANDA ZAMLARI BEKLİYORUZ"

Yine memura yapılan zamlar doğrudan doğruya memur emeklilerini etkilemektedir. Maaşların 22 bin liraya çıkması demek buna bağlı olarak emekli maaşlarının da artması demek. Memur emeklilerinde de aynı oranda zamları bekliyoruz.