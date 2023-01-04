Memur-Sen'den ek zam açıklaması

Memur-Sen Başkanlar Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, "Sözleşmeliye Kadro Şöleni"nin dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendiği anımsatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Kamu görevlilerimiz, halka hizmet Hakk'a hizmet anlayışıyla bütün zorlu süreçlerin başkahramanı olmuş, devletimizin büyümesinde asli özne olarak yer almış, vatan toprakları içinde ve dışında milletimizi her daim yücelterek temsil etmiştir. Bu temsil ve hizmet aşkıyla kamu görevlilerimiz, haklı bir sebeple kayıpları telafi edecek ve beklentilerini karşılayacak ilave ek zam talebi içerisindedir. Memur-Sen olarak, önceliğimiz kamu görevlilerimizin refah ve felahını korumak, hedefimiz adil gelir dağılımının milletçe paylaşılmasını sağlamak ve gündemimiz kamu görevlilerinin piyasa koşulları içerisinde haklı beklentileri olan ilave ek zam talebini bütün mecralarda haykırmaktır."

Dün açıklanan aralık ayı enflasyon verisinin ardından tüm Memur-Sen teşkilatı ve üyelerinin, ilave ek zam beklentisini bir kez daha güçlü şekilde dile getirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından maaş ve ücret artışının yüzde 25 olarak uygulanacağı açıklanmış, zammın yetersiz olduğu gerek teşkilatımızın salondaki güçlü atmosferiyle gerekse Konfederasyonumuz aracılığıyla defaten iletilmiştir. Bu durum karşısında, Memur-Sen Başkanlar Kurulumuzla yaptığımız istişare sonucu, maaş ve ücretlere yapılacak yüzde 25 artışın, kamu görevlileri ve emeklilerinin beklentilerini karşılamadığını ifade ediyor, kamu görevlilerimizi rahatlatacak, hakkaniyetli, adil gelir dağılımını sağlayacak 'seyyanen ek bir adım'ın ocak ayı maaş ve ücretlerine yetişecek şekilde gerçekleştirilmesi gerekliliğini hükümetin dikkatine sunuyoruz."