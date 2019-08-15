Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyon memur emeklisi ile 200 bin kamu işçisi, mali ve sosyal haklarının belirleneceği sözleşmeye odaklandılar. Memur toplu sözleşme 2019 son dakika gelişmesi var mı? Memur Sen toplu sözleşme talepleri neler? gibi soruların yanıtları büyük bir merakla araştırılıyor. lk toplantının ardından hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesiyle devam eden süreç, yarın ve öbür gün genele yönelik tekliflerin görüşülmesiyle sürecek. Bugün üçüncü toplantı gerçekleştirilecek. Memur toplu sözleşme gelişmelerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

MEMUR TOPLU SÖZLEŞME 2019 SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?

Memur toplu sözleşme 2019 son dakika gelişmesi henüz yok. Ancak bugün gerçekleştirilecek olan üçüncü toplantının detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşme süreci ile ilgili gelişmeler saat 14:00'dan itibaren gelecek.

MEMUR SEN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ NELER?

Yaklaşık 200 bin kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü kapsamında hükümet ile Türk-İş arasındaki ilk görüşme 19 Haziran'da yapıldı.

Pazarlık masasında işçileri temsil eden Türk-İş, en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etti.

Buna karşın hükümet, 9 Temmuz'daki ikinci görüşmede, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etti.