Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 17,53 oldu.
6 aylık enflasyon yüzde 8,45 olarak belirlendi.
İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren oranlar, ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici oluyor.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.
Memurlar temmuz ayında maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak.
Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.
Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacak. (NTV)