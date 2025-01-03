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Ekonomi

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 11,54 emekli yüzde 15,75 zam alacak.

3 Ocak 2025 Cuma 10:07 - Güncelleme:
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı verilerini açıkladı.

Böylece 6 aylık enflasyon oranı ile memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu.

6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLDU?

6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi.

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

Emekli maaşları, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 15,75 oranında artacak.

MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.

2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu.

Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,54 oranında zamlanacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 yılının ilk altı ayında en düşük memu maaşı, 39 bin 177 liradan 41 bin 90 liraya yükseldi.

En düşük emekli memur maaşı ise 17 bin 587 liradan 19 bin 616 liraya çıktı.

TÜİK paylaştı Aralık ayı enflasyonu açıklandı

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