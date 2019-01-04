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Memur ve emekliye en az % 10 zam

Yaklaşık 12 milyon emeklinin merakla beklediği zam haberi enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu.

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Memur ve memur emeklilerine yüzde 10.73, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise yüzde 10.19 zam geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre yapılacak zamla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 512 liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükseldi. 2018’in ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.19 olarak gerçekleşirken bu rakam SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına zam olarak yansıyacak. Bu artışla en düşük SSK emekli aylığı net bin 747 TL’den bin 904 TL’ye, en düşük Bağ-Kur aylığı bin 475 TL’den bin 608 TL’ye, en düşük tarım Bağ-Kur’lu aylığı da bin 164 TL’den bin 269 TL’ye yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor.

MEMURA YÜZDE 10.73

Memur ve memur emeklileri ise 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yüzde 4 toplu sözleşme zammının yanı sıra yüzde 6.73 enflasyon farkı alacak. Böylece maaş ve aylıklar toplamda yüzde 10.73 oranında zam geldi. Böylece aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 512 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükseldi. Memura temmuzda da yüzde 8.65 zam yapılmıştı.

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