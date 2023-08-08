Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için ilk aşamada tamamlandı. Memurlar, "2024-2025 toplu sözleşme zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte memur ve emeklilerin toplu sözleşme görüşmeleri ve 2024-2025 zammı ile ilgili tüm detaylar...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİ HEYECANLANDIRAN GELİŞME

1 Ağustos'ta başlayan 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde komisyon çalışmaları tamamlandı. 2 Ağustos'ta başlayan ve hafta sonunda da devam eden komisyon çalışmalarında, Memur-Sen ve bağlı sendikaların Kamu İşveren Heyeti'nde sunduğu teklifler tek tek masaya yatırılarak tasnif edildi.

11 Hizmet kolu teklifleri ve genele ilişkin tekliflerin görüşüldüğü komisyon çalışmalarında kamu görevlilerinin talep ve beklentileri tek tek incelendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'in de bazı toplantılarına katıldığı komisyon çalışmaları, Memur-Sen'in genele ilişkin tekliflerinin görüşülmesiyle sona erdi.

Toplu sözleşmenin bundan sonraki aşamasında komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek. 9 Ağustos'ta başlayacak olan müzakere süreci 12 Ağustos'ta sona erecek.

TOPLU SÖZLEŞME İÇİN İLK TEKLİF 14 AĞUSTOS'TA

14 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti'nin ilk teklifi sunması planlanıyor. 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek olan toplu sözleşmede hükümetin ikinci teklifini ise 17 Ağustos tarihinde sunması bekleniyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Toplu sözleşmenin bundan sonraki aşamasında komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek. 9 Ağustos'ta başlayacak olan müzakere süreci 12 Ağustos'ta sona erecek. 14 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti'nin ilk teklifi sunması planlanıyor.

15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek olan toplu sözleşmede hükümetin ikinci teklifini ise 17 Ağustos tarihinde sunması bekleniyor.