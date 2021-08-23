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Ekonomi

Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Memur ve emekliye yapılacak zam oranı 2022 için ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 7 zam yapılacak. 2023'ün ilk yarısında yüzde 8, ikinci 6 ayında ise yüzde 6 zam yapılacak' dedi.

AA23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:51 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:15
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıkladı.

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri) Genel hususlar konuşunda uzlaşmaya vardık."

"3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır."

"Seyyanen zam yok onun yerine sendika üyesi olan çalışanlarımızın ücretini 400 liraya çıkardık"

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