Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıkladı.
Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.
"(6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri) Genel hususlar konuşunda uzlaşmaya vardık."
"3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır."
"Seyyanen zam yok onun yerine sendika üyesi olan çalışanlarımızın ücretini 400 liraya çıkardık"