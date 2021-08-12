Memur zamları belli oldu mu? Memur maaş zammı görüşmeleri son dakika!

12 Ağustos 2021 Perşembe 12:50 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 12:50

Hükümetin iki yıllık memur zamları ile ilgili teklifi belli oldu. 6 milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği Memur maaş zammı görüşmelerinde son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamada, "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz" dedi. Peki Memur zamları belli oldu mu? İşte Memur maaş zammı görüşmelerinde son dakika gelişmeleri...

MEMUR MAAŞ ZAMMI GÖRÜŞMELERİNDE SON DAKİKA!

Memur ve memur emeklilerine önümüzdeki yıl yapılacak zam oranları için toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Bu yıl ortak hareket etme kararı alan Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen taleplerini hükümete sunmuştu. Hükümetin iki yıllık memur zam teklifi belli oldu. Peki, memur maaşı zammı ne zaman belli olacak? Hükümetin Memura zam teklifi ne kadar oldu? İşte Memur maaş zammı görüşmeleride son dakika haberinin ayrıntıları...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz" dedi.

"2022 yılı için ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı. 2023 ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı" teklifini sundu.

MEMUR ZAMLARI BELLİ OLDU MU?

Memur ve memur emeklilerine 2022-2023 yıllarında ocak ve temmuz aylarında yapılacak zam oranlarına ilişkin sendikalar ve hükümet arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Yapılan zam pazarlığının yasal süreç içerisinde ağustos ayının üçüncü haftası tamamlanması bekleniyor. Bu süre içerisinde müzakerelerden bir sonuç çıkmazsa, memur ve emekli memurlara yapılacak zamma Hakem Kurulu karar verecek.

Hükümet merakla beklenen memur ve emekli memur maaşlarına yapılacak zam teklifini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin, "2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci 6 ay için de yüzde 6 + enflasyon farkı önerisini veriyoruz. 2023 için ise yüzde 6 + enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 6 + enflasyon farkı teklifinde bulunuyoruz" dedi.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Memur ve emekli memur maaşlarına yapılacak zam talebi Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen tarafından ortak hazırlandı ve hükümete sunuldu. Konfederasyonların hükümete sunduğu zam talebinde, memur ve emekli memurlar için taban aylığa 600 TL seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı yer aldı.

Aynı zamanda hükümete sunulan taleplerin arasında tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının karşılanması ve memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi gibi konular da yer alıyor.

HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ

*İlk 6 ay: Yüzde 9 zam

*İkinci 6 ay: Yüzde 5 zam + enflasyon farkı

*Maaşa göre seyyanen artış

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Görüşmelerde bu aşamadan sonra müzakere sürecine geçilecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak.

Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti ağustos sonunda zam oranına karar verecek.

Toplu sözleşmelerde çıkacak sonuçlar sadece memurları değil memur emeklilerinin de zam oranlarını etkiliyor. Bu görüşmelerin sonunda atılacak imzalarla memur emeklilerinin 2022 ve 2023 yıllarında alacakları 4 ayrı Ocak ve Temmuz zam oranları da belli olacak.