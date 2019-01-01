Memur zammı 2019 yüzde kaç son dakika Memur maaşları zammı ne kadar olacak?

Memur zammı 2019 yüzde kaç sorusu hakkında son dakika açıklamaları araştırılıyor. Memur zammı ne kadar olacak? Vatandaşlar emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam ile ilgili yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Bu açıklamalara bakarak maaşlarına ne kadar zam yapılacağını öğrenmiş oluyorlar. 2019 yılına girilmesiyle beraber zam haberleri daha yakından takip edilmeye başlandı. AKSAM.com.tr yazarlarından Okan Güray Bülbül yazısında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Memur ve emeklilerinin zammı toplu sözleşmeyle belirlenirken, orana enflasyon farkı da dahil ediliyor. Bu hesapla memur ve emekliler ocakta yüzde 12.32 zam alacak ve en düşük memur maaşı 3518 TL’ye yükselecek. Memur ve emeklilerinin zam oranları toplu görüşmeler sonucu kararlaştırılıyor. Yani maaşları direkt enflasyona bağlı olarak artış göstermiyor. Ancak bir önceki altı aylık enflasyon toplu görüşmelerde belirlenen oranı aşarsa, enflasyon farkı kadar ilave zam almış oluyorlar. Ocakta memur ve emeklilerine toplu görüşmelerde belirlendiği gibi yüzde 4 zam yapılacak. Buna ilave memur ve emeklileri temmuz-aralık dönemindeki enflasyon oranının yüzde 3.5’i geçip geçmeyeceğine göre enflasyon farkı alacak. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı 3 Ocak 2019’da TÜİK tarafından açıklanacak orana göre kesinleşecek. Net oran 3 Ocak’ta açıklanacak.

MEMUR OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur zam oranı ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. AKSAM.com.tr yazarlarından Okan Güray Bülbül yazısında konu ile ilgili açıklamalara yer verdi. Memur ve emeklilerinin zammı toplu sözleşmeyle belirlenirken, orana enflasyon farkı da ekleniyor. Bu hesapla memur ve emekliler ocakta yüzde 12.32 zam alacak ve en düşük memur maaşı 3518 TL olacak.

Memur ve emeklilerinin zam oranları toplu görüşmeler sonucu belirleniyor. Yani maaşları direkt enflasyona bağlı olarak artmıyor. Ancak bir önceki altı aylık enflasyon toplu görüşmelerde belirlenen oranı aşarsa, enflasyon farkı kadar ilave zam alıyorlar. Ocakta memur ve emeklilerine toplu görüşmelerde belirlendiği gibi yüzde 4 zam yapılacak. Buna ilave memur ve emeklileri temmuz-aralık dönemindeki enflasyon oranının yüzde 3.5’i geçip geçmeyeceğine göre enflasyon farkı alacak.

Bugün için memur zammının yüzde 4 toplu sözleşme zammı, yüzde 8.32 de enflasyon farkı olmak üzere yüzde 12.32 olması söz konusu. Görevdeki memurlar ve emeklileri ocak-haziran dönemindeki enflasyon oranında zammı temmuzda aldılar. Memur ve emeklilerinin maaşlarına temmuzda yüzde 8.65 zam yapıldı. Zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2.149 TL’ye, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dâhil 3.133 TL’ye yükselmişti. Kasım ve aralık aylarındaki enflasyon düşerse oran düşecek, yükselirse zam yapılacak.

ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı 3 Ocak 2019’da TÜİK tarafından açıklanacak orana göre kesinleşecek. Dolayısıyla bugünden yapılacak emekli maaş zammı hesapları, ekimde gerçekleşen 4 aylık enflasyon oranlarına göre yapılıyor. Net oran 3 Ocak’ta açıklanacak. Aralık ayı enflasyon oranı sonrası kesinleşen temmuz-aralık altı aylık enflasyonuna göre belli olacak.

Ocak ayının zam miktarı 1743 TL’ye kadar çıkabilir

Aralık ayında kesinleşecek altı aylık enflasyon oranına göre memur ve emeklilerinin zam oranı belli olacak. Ekim ayı enflasyon verisi sonrası bugün ortaya çıkan orana göre ise memur ve emeklilerine yüzde 12.32 oranında zam yapılması söz konusu. Bugün itibarıyla en düşük memur emeklisi 2.150 TL maaş alıyor. Ekim ayı enflasyonuyla beraber 4 aylık enflasyon oranına göre ocakta bu tutar 2.414 TL’ye yükselecek. Dolayısıyla en düşük memur emeklisi 264 TL zam alacak. Maaşı yüksek olan memur emeklisinin zammı da yüksek olacak. Aktif memurlar için ise en düşük maaş 3.133 TL’den 3.518 TL’ye yükselecek. Yani en düşük memur maaşı 385 TL zamlanmış olacak. Halen görevde olan memurların zam miktarı 1.743 TL’ye kadar çıkacak.

Diğer aylıklarda da artış gerçekleşecek

3 Ocak tarihinde enflasyon oranı açıklanınca 3 milyon aktif memur ve 1.4 milyon memur emeklisinin zam oranı netleşecek. Diğer yandan 36 bin malul ve vazife malulü ve 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alan kişinin de aylıkları zamlanacak. Dolayısıyla toplamda 2.2 milyon kişinin aylıklarına yüzde 12.32 oranında zam yapılacak.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA

3 milyona yakın memur Ocak ayında üç ayrı artışa kavuşacak. Önce maaşlar toplu sözleşme zammıyla artacak. 6 aylık enflasyon maaş artışına eklenecek, aile yardımı da yükselecek

Kamu kurumlarında görev yapan 3 milyona yakın memurun gelirleri Ocak ayında artacak. Öncelikle maaşları değişecek olan memurlar ayrıca enflasyon farkını da maaşlarında görecek. Artan enflasyon ile birlikte memurların aldıkları aile yardımları da yükselmiş olacak. 5 aylık enflasyonun yüzde 10,64 çıkmasının ardından yaptığımız hesaplamalara göre 2 çocuklu bir memurun aile yardımı 2019 yılı ilk 6 ayı için 410 lirayı bulacak.

ÖNCE MAAŞ ARTACAK

Memurların maaş zamları her 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor. Temmuz ayında yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alan memurlar Ocak ayında yine toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4 oranında zam alacak. Önümüzdeki dönemde uygulanacak yeni zam oranları ise 2019 yılında toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek.

FARK KESİNLEŞTİ

Maaş zammına ilaveten memurlar için bu dönemde enflasyon farkı da kesinleşmiş oldu. Memurların Ocak'ta fark alması için 2018'in ikinci yarısında enflasyonun Temmuz'da alınan yüzde 3.5'lik zammı aşması gerekiyordu. 5 aylık enflasyon yüzde 10.64 olarak açıklandı. Böylece memurlara şimdiden yüzde 7.14 oranında enflasyon farkı verilmesi kesinleşti. Toplam zam oranı ise yüzde 11.14'e ulaşmış oldu. Aralık enflasyonunun 3 Ocak'ta açıklanmasıyla birlikte bu rakam kesinleşecek. Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa zam enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.14 olacak.

ÇOCUK PARASI ARTIYOR

Yüzde 4'lük toplu sözleşme zammı ve yüzde 7.14'lük enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.14'e ulaşan zammın ardından memurlara verilen aile yardımlarında da artışlar meydana gelecek. 5 aylık enflasyon verisiyle yaptığımız hesaplamalara göre şu anda çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 251,68 liradan Ocak ayında 279,72 liraya çıkacak. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58,98 liradan 65,55 liraya, 6 yaş üstü için 29,49 liradan 32,77 liraya yükselecek. Böylece 0-6 yaş aralığında 2 çocuğu olan ve eşi çalışmayan bir memura şu anda ayda 369,63 lira ödenirken bu rakam Ocak ayı ile birlikte 410,82 liraya kadar yükselecek. Aralık enflasyonuna göre bu rakamın daha da artması söz konusu olabilecek.

EMEKLİ MEMURA DA ZAM VAR

Memurlarla birlikte emekli memurlar yani Emekli Sandığı emeklileri de Ocak ayında çifte artış yaşayacak. Emekli memurlar için de önce yüzde 4 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Ardından da 5 aylık enflasyona göre oluşan yüzde 7.14'lük fark eklenecek. Bu rakam Aralık ayı enflasyonu ile artabilecek. Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa fark yüzde 7.14 olarak uygulanacak.