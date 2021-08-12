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Ekonomi

Hükümetin memura zam teklifi belli oldu

Çalışma Bakanı Bilgin, '3600 ek gösterge verilmesinin görüşülmesini kabul ediyoruz. Birinci altı ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6, artı enflasyon farkı önerisinde bulunuyoruz.' açıklamasını yaptı.

12 Ağustos 2021 Perşembe 11:50 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 12:04
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur maaş zammına ilişkin "2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5, 2023 yılı için yüzde 6 enflasyon farkı + yüzde 6 enflasyon farkı önerisinde bulunuyoruz." dedi.

Bakanı Vedat Bilgin konuşmasından satır başları:

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin maaşlarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında ilk zam teklifi bugün sunuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" demişti.

Bakan Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge sözleşme süreci içerisinde çözülecek" dedi.

"2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5 ikinci 6 ayı için yüzde, 2023 yılı için yüzde 6 enflasyon farkı + yüzde 6 enflasyon farkı önerisinde bulunuyoruz." dedi.

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