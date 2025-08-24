Memur zammında karar haftası... İkinci toplantı sona erdi

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde takvim işliyor.

Kısmi anlaşma ile biten müzakere sürecinin sonucunda 11 hizmet kolunda anlaşma sağlandı.

Bunun üzerine Kamu İşveren Heyeti'nin dün yaptığı başvuruyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, çalışmalarına başladı. Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında ilk kez toplandı.

Toplantıya, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uşan ve Prof. Dr. Erdinç Yazıcı, Memur-Sen Genel Sekreteri Mahmut Faruk Doğan ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney katıldı.

İKİNCİ TOPLANTI SONA ERDİ

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'nin ikinci toplantısı sona erdi.

Toplantılar Pazar günü saat 11.00, Pazartesi günü saat 10.00, Salı günü saat 14.00 ve Çarşamba günü saat 10.00'da yapılacak.

Kurulun 5 gün içinde karar vermesi gerekiyor ve verilen karar kesin karar olurken, karara itiraz edilemeyecek.