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Ekonomi

Memura kira desteği nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

AK Parti seçim beyannamesinde yer alan düzenlemelerden biri de kamu çalışanına kira desteği. Peki bu destek ne kadar olacak, süreç nasıl işleyecek? Merak edilenleri haberimizde derledik.

23 Mayıs 2023 Salı 16:43 - Güncelleme:
Memura kira desteği nasıl olacak? İşte tüm detaylar...
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AK Parti seçim beyannamesinde yer alan düzenlemelerden biri de kamu çalışanına kira desteği.

İstanbul başta olmak üzere, kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesi gündemde.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin hayata geçirilmesi planlanan düzenmenin ayrıntılarını TRT Haber'de anlattı...

"Geçinme endeksleri dikkate alınarak şartlara bakılacak. Buna dair kira yardımı söz konusu olabilir. Bunun ayrıntılarını 28 Mayıs seçimlerinden sonra daha net bir şekilde göreceğiz. Temel hedefin kamu çalışanlarının sosyoekonomik durumlarının, şartlarının düzeltilmesine dair adımlar olduğu görülüyor.

"KADEMELENDİRME OLABİLİR"

Kira fiyatlarına bakılacak, ortalama kiralar ve oradaki diğer gıda fiyatları da belki değerlendirilecek. Bu geçinme endekslerine göre belki de belli bir kademelendirme olabilir. İstanbul, Ankara, İzmir ya da diğer farklı şehirlerde bu artışların miktarları durumları değerlendirilip ona göre hayatı kolaylaştıracak tutar belirlenir.

Destekten kamuda çalışan kadrolu, sözleşmeli memur ve kamu işçilerinin faydalanması bekleniyor

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