03.01.2020 10:47 - Güncelleme: 03.01.2020 10:47

Memura ne kadar zam geldi? 2020 memur maaşları ne kadar olacak? gibi soruların yanıtları tüm memur ve memur emeklileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyordu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının 11,84 olarak açıklanmasından sonra memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı belli oldu. Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 5.5 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 6.5 zam alacak. İşte 2020 zam oranları..





MEMURA NE KADAR ZAM GELDİ?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 6,5 memur ve memur emeklileri ise yüzde 5,5 zam alacak.





2020 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. TÜİK’in açıkladığı rakamlarda yüzde 5’in üzerinde oluşacak TÜFE oranı memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak yansıyor.





TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti.





2019 enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin de alacağı zam oranı belli oldu.





SSK ve BAĞ-KUR emeklileri net yüzde 6.5 zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 1.5 enflasyon farkı oranında (Toplamda yüzde 5.5) zam alacak.





2019 YILI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2019 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,56 arttı.

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,74, Yİ-ÜFE 0,69 yükseldi.





TÜFE, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,36 artış gösterdi.





Yıllık enflasyon, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) geçen yıl için öngörülen yüzde 12'lik hedefin altında gerçekleşti.

Beklentiler

Beklentiler



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 11,51 olmuştu.