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Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açıldı

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarının bazı kesimleri trafiğe açıldı.

  • AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu otoyol ve bağlantı yollarındaki bazı kesimleri saat 00.01 itibariyle trafiğe açıldı.

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nün organizesinde Buruncuk Gişeleri'nde açılış töreni düzenlendi. Törende "Kuzey Ege Otoyulu" yazılı pasta kesildi. Törenin ardından sürücüler otoyolu kullanmaya başladı.

Proje Müdürü Selim Sönmez AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün açılan 50 kilometre otoyol, 41 kilometre bağlantı yoludur. Devletimize milletimize hayırlı uğurlu olsun." dedi. Trafik yoğunluğuna göre garanti araç sayısının 35 bin olduğunu belirten Sönmez, "İzmir'den Çanakkale istikametine gidecek olan tüm vatandaşlarımızı bu yolu kullanmalarını bekliyoruz. ifadelerini kullandı.

Sönmez, otoyolun geri kalan kısmını da en kısa sürede açılmasına çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Açılış sonrası otoyu kullanan vatandaşlarda, memnuniyetlerini ifade etti.

Törene Karayolları 2. Bölge Müdürü Yakup Dost ile projede çalışan mühendis ve işçiler de katıldı.

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