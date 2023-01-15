Meriç Nehri üzerine kurulacak! Dünyanın en büyüklerinden biri

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından gerçekleştirilen projede, nehir yatağındaki kazı çalışmaları bitirilirken santral inşaatı yapım faaliyetleri de büyük oranda tamamlandı.

MERİÇ NEHRİ ÜZERİNE KURULACAK! DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ

Kendi kategorisinde dünyada en büyük projelerden biri olduğu belirtilen santral için nehrin iki kıyısına 70'er metrelik 3 lastik savak konuldu.

Santraldeki 14 burgu türbinin dönmesiyle yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilmesi öngörülüyor.

Nehirden üretilecek elektriğin satılmasından sağlanan gelirin bir kısmı, ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan, kadın girişimciliğini destekleyen ve çeşitli eğitimlerde bulunan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı'na aktarılacak.

İlk etapta 13 burgu türbinden ele edilecek enerji gelirinin 6 yılda proje finansmanını karşılaması ve bu sürede 1 burgu türbininden kazanılan gelirin vakfa aktarılması planlanıyor. Proje finansmanının karşılanmasının ardından ise 14 türbinden elde edilecek kazanç vakfın geliri olacak.

- "SON BİR AYLIK SÜRECE İHTİYACIMIZ VAR"

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, gazetecilere, santraldeki çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığını söyledi.

Santralde yakın zamanda enerji üretimine geçileceğini aktaran Kırbıyık, "Çevre Vakfı ile yürüttüğümüz çalışmalarımızda artık son bir aylık sürece ihtiyacımız var. Biraz mevsim koşulları bizi ister istemez yavaşlatıyor. Beton dökme işimiz biraz yavaşladı. Buradaki süreçte fiziki gerçekleşme yüzde 90'ların üzerine çıktı. Çok az bir nokta kaldı. Bunu da tamamlayıp inşallah enerji üreteceğimiz bir döneme gireceğiz." dedi.