Merkez bankaları altın topluyor

Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) verilerinden derleyerek hazırladığı rapora göre, küresel merkez bankalarının sahip olduğu altın rezervleri 2018’in ilk yarısında 33 bin 763,6 tona yükseldi. Geçen yılın ilk yarısında 178,6 ton altın alan merkez bankaları, 2018’in aynı döneminde rezervlerine 193,3 ton altın ekledi. Böylece Merkez bankalarının bu yılın ilk yarıda gerçekleştirdikleri altın alımı 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye işaret etti.Söz konusu alımlarda Rusya, Türkiye ve Kazakistan önemli rol oynadı. İlk yarıda toplam altın alımlarının yüzde 86’sı söz konusu 3 ülke tarafından gerçekleştirildi.

İLK SIRADA RUSYA

Merkez bankalarının 2017 başından itibaren gerçekleştirdiği altın alım miktarında Rusya 383,3 tonla ilk sırada yer aldı. Türkiye ise 2017 başından bu yana altın rezervlerini en hızlı artıran ülkeler sıralamasında Rusya’nın ardından 125,8 tonla ikinci oldu. Listede üçüncü sıraya yerleşen Kazakistan ise, bu dönemde altın rezervlerini 68,4 ton artırdı. AA Finans Analisti İslam Memiş, WGC’nin yayınladığı rapora göre merkez bankalarının, 2018’in ilk yarısında toplam altın talebinin yüzde 10’unu oluşturduğunu kaydetti.