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Merkez Bankası 2019 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14,6 olarak açıkladı

Merkez Bankası 2019 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14,6, 2020 tahminini ise yüzde 8,2 olarak belirledi.

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Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Yakın dönem gelişmeleri çerçevesinde petrol fiyatlarına ilişkin varsayımımızı 2019 için 80 dolardan 63 dolara düşürüyoruz." 

"Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 14,6 olacağı, 2020'de yüzde 8,2’ye ve 2021'de yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir."

Makam aracıyla piknik alanında alkol alan CHP´li belediye başkanına vatandaşlar böyle tepki gösterdi

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