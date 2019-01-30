Merkez Bankası 2019 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14,6 olarak açıkladı
Merkez Bankası 2019 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14,6, 2020 tahminini ise yüzde 8,2 olarak belirledi.
- AA
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Yakın dönem gelişmeleri çerçevesinde petrol fiyatlarına ilişkin varsayımımızı 2019 için 80 dolardan 63 dolara düşürüyoruz."
"Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 14,6 olacağı, 2020'de yüzde 8,2’ye ve 2021'de yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.