Merkez Bankası, 2023 yılsonu enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Uluslararası refah karşılaştırmalarında doğru ölçüt olan satın alma gücü paritesi ile bakıldığında Türkiye ekonomisi kişi başına düşen milli gelirde gelişmiş ülke seviyelerine güçlü şekilde yakınsamaktadır."



"Enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın olumsuz etkilerine rağmen ülkemizin ekonomik başarıyı ortaya koyabilmesi, finansal kaynakları verimli kullanarak üretim kabiliyeti ve kapasitesini sürekli geliştirmesiyle mümkün olmuştur."

"Deprem sonrasında toparlanma gerek afet bölgesinde gerekse ülke genelinde hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Afet bölgesindeki tüketim harcamalarına ilişkin öncü göstergeler, deprem sonrasında düşüş göstermiş olsa da yakın zamanda deprem öncesi seviyelerini aşmıştır. Bu durum deprem genelinde oldukça güçlü bir toparlanma eğilimine işaret etmektedir."

"Petrol ve ana metal hariç imalat sanayii fiyat artışları eylül ayından beri kademeli olarak azalmaktadır. Bu çerçevede söz konusu ürünlerdeki yıllık fiyat artış oranı eylül ayındaki zirve noktası olan yüzde 127,1'den nisan ayı itibarıyla yüzde 55,1'e gerileyerek 72 puan azalmıştır."

"Turizm gelirlerinin güçlü seyirleri sonucunda yılın ikinci yarısında cari dengenin korunacağını öngörüyoruz."

