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Ekonomi

Merkez Bankası, 2023 yılsonu enflasyon tahminini değiştirmedi

Merkez Bankası, 2023 yılsonu enflasyon tahminini değiştirmedi, yüzde 22,3 olarak korudu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, '2023 yılında enflasyonun tahminlerimizle uyumlu seviyelerle gerçekleşmesi için tüm politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız' dedi.

26 Ocak 2023 Perşembe 10:50 - Güncelleme:
Merkez Bankası, 2023 yılsonu enflasyon tahminini değiştirmedi
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2023 yılının ilk enflasyon raporu için sunum gerçekleştiriyor. Kavcıoğlu, "Enerji fiyatları şoku 2022 yılında başta enflasyon olmak üzere tüm ekonomik göstergeleri etkileyen bir boyut kazanmıştır. Son dönemde enerji fiyatlarında önemli gerilemelerle birlikte normalleşme eğilimi görülmeye başlanmıştır. 2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri ülkemizde de olduğu gibi bir çok ülkede aşağı yönlü güncellenmeye başlanmıştır. Büyüme oranları öncü göstergelere göre toparlanma eğilimi göstermektedir. Büyümenin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğini görmekteyiz" dedi.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Enflasyondaki düşüş ile birlikte fiyatlama davranışlarının ekonomik temellerle uyumlu hale geldiğini göreceğiz."

"2023 yılında enflasyonun tahminlerimizle uyumlu seviyelerle gerçekleşmesi için tüm politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız."

"2023 yılı için mevduatta liralaşma hedefimiz yılın ilk yarısı için yüzde 60'tır."

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