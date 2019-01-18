Merkez Bankası, 33,7 milyar TL'lik kâr payı avansının hissedarlara dağıtımına başladı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL'lik kâr payı avansının hissedarlara dağıtımına başlandığı bildirildi.