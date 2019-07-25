Merkez Bankası açıklaması ne zaman? Merkez Bankası faiz düşürürse ne olur? soruları en çok araştırılan konuların başında geliyor. Piyasalar Merkez Bankası’nın faiz kararını beklerken Dolar/TL yeni güne 5.71'in üzerinde başladı. Piyasaları yakından takip eden milyonlarca vatandaşın gözü Merkez Bankası faiz açıklamasına çevrildi. Merkez Bankası faiz açıklaması dolar kurunu ve konut kredi faizlerini nasıl etkileyecek? Merkez Bankası son dakika açıklamalarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

MERKEZ BANKASI AÇIKLAMASI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı bugün yapılacak. Karar yarın TSİ 14.00'da açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ DÜŞÜRÜRSE NE OLUR?

Küresel piyasalar dalgalı seyrini sürdürürken, geçen hafta pozitif ayrışan yurt içi piyasalarda 25 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Merkez Bankası, enflasyondaki hızlı düşüşle birlikte perşembe günü en az 2.5 puan faiz indirimi yapacak. Atılacak bu adım kredi faizlerindeki düşüşü hızlandırıp, ekonominin toparlanmasını destekleyecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

Merkez Bankası'ndan 200-300 baz puanlık bir faiz indirimi beklenirken, bunun kredi faizlerini de düşürmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığı görevine atanan Murat Uysal, bugün bankanın faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler, toplantıda yüzde 24 olan politika faizinin Şubat 2015’ten bu yana ilk defa indirileceği görüşünde. Ekonomistler, faizde 200 ila 300 baz puanlık düşüş bekliyor. Faiz indirimin kredi faizlerini de düşürmesi tahmin ediliyor.

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar, 250 baz puan indirim beklediklerini söyledi. QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 18’e indirilmesini öngördüğünü söyledi. Rabobank ve Capital Economics'ten yabancı ekonomistler de en az 200 baz puanlık bir indirim bekliyor.