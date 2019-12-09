13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8075
  • 6,4322
  • 273.295
  • 108940
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Merkez Bankası aralık ayı beklenti anketi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,62'ye geriledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Aralık ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı. 
 
Bir önceki anket döneminde yüzde 0,72 olan aralık ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,59'a geriledi. 2020 Ocak ayı TÜFE beklentisi aynı anket döneminde yüzde 1,26'dan yüzde 1,16'ya düştü.
 
Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket döneminde yüzde 12,18 iken, aralıkta yüzde 11,62'ye geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,46'dan yüzde 10,07'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 9,16'dan yüzde 8,94'e indi.
 
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 5,9055'ten 5,8166'ya düştü. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise önceki döneme göre artarak 6,3239'dan 6,3527'ye yükseldi.
 
Bir önceki anket döneminde 585,8 milyon dolar olan yıl sonu cari işlemler fazlası beklentisi, bu dönemde 1 milyar 206,1 milyon dolara çıktı. Bir önceki anket döneminde 13,3 milyar dolar olan 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi de bu anket döneminde 13,9 milyar dolara çıktı.
 
BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI CARİ AY BEKLENTİSİ YÜZDE 12,52 OLDU
 
GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, yüzde 0,3'ten yüzde 0,4'e, 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 3,1'den yüzde 3,2'ye yükseldi.
 
Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 13,83'ten yüzde 12,41'e indi.
 
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 12,52 ve yüzde 10,60 olarak kayıtlara geçti.

Celal Şengör: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Darbeci Semih Terzi'nin uçağı oraya inmişti! Yargıtay cezaları onadı

Darbeci Semih Terzi'nin uçağı oraya inmişti! Yargıtay cezaları onadı

PKK'lı teröristlerden alçak tuzak: 2 askerimiz şehit oldu

PKK'lı teröristlerden alçak tuzak: 2 askerimiz şehit oldu

Gri listeye bir çizik daha!

Gri listeye bir çizik daha!

Ödemeler için son 3 hafta: Hakkınızı kaybedebilirsiniz

Ödemeler için son 3 hafta: Hakkınızı kaybedebilirsiniz

Güne damga vurdular! İşte en çok paylaşılan fotoğraflar

Güne damga vurdular! İşte en çok paylaşılan fotoğraflar

Cinayetten 4 saat önce zıpkın aramış! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Cinayetten 4 saat önce zıpkın aramış! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Dünya metrolarında görülen en garip yolcular

Dünya metrolarında görülen en garip yolcular

'Acillik durumunuz yok' dendi, az daha ölüyordu

'Acillik durumunuz yok' dendi, az daha ölüyordu
 

POPÜLER HABERLER

Putin´in nükleer çantası ilk kez görüntülendi

Putin´in nükleer çantası ilk kez görüntülendi

Çöpte bulduğu çantadan çıkanlar tüylerinizi ürpertecek

Çöpte bulduğu çantadan çıkanlar tüylerinizi ürpertecek

İş arayana devletten bin yüz elli TL destek! İstihdam yardımına nasıl başvurulur?

İş arayana devletten bin yüz elli TL destek! İstihdam yardımına nasıl başvurulur?

Dünya metrolarında görülen en garip yolcular

Dünya metrolarında görülen en garip yolcular

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA