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Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz indirecek mi? gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Piyasalar merakla Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyorlar. Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 100 baz puanlık bir faiz indirimi geleceği tahmininde bulunuyor. Ancak küresel piyasalarda etkili olan belirsizliklerin de etkisiyle faizlerin sabit tutulabileceği de tahminler arasında. Gözler Merkez Bankası Aralık ayı toplantısında..

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Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz indirecek mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) son toplantısını Aralık ayında gerçekleştirecek. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Ekim ayında politika faizini 3,25 puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmişti. Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 100 baz puanlık bir faiz indirimi geleceği tahmininde bulunuyor. Piyasaların gözü Merkez Bankası Aralık toplantısına çevrilmiş durumda.. 
 
MERKEZ BANKASI ARALIK TOPLANTISI NE ZAMAN? 
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 12 Aralık'ta toplanacak. Piyasalar da heyecanla bu toplantıdan çıkacak faiz kararını bekliyorlar. 
 

 
MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRECEK Mİ? 
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 100 baz puanlık bir faiz indirimi geleceği tahmininde bulunuyor. Ancak küresel piyasalarda etkili olan belirsizliklerin de etkisiyle faizlerin sabit tutulabileceği de tahminler arasında.
 
EKİM 2019 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NEYDİ?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ekim toplantısı bugün yaptı. 
 
1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirildi.  Merkez Bankası politika faizini 2.5 puanlık indirimle yüzde 14'e çekti.
 
Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan yapılan açıklamada, "Sanayi üretimi son aylarda yüksek bir oynaklık sergilerken ana eğilim itibarıyla ılımlı artışını korumaktadır." denildi.
 

 
MERKEZ BANKASI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
TCMB '2020 yılı para ve kur politikası' raporunu açıkladı. Para Politikası Kurulu, 2020'de önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı yapacak.

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