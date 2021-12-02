Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kararlılık mesajı

2 Aralık 2021 Perşembe 11:18 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 11:43

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle bir araya geldi

TCMB Başkanı Kavcıoğlu:

Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelerde

Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti

Cari denge Ağustos ve Eylül'de fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti

Para politikası ticari kredileri olumlu etkiledi, fakat kredi büyümesi ortalamaların altında seyrediyor

Artan emtia fiyatları ve tedarik zinciri kaynaklı unsurlar ortadan kalktığında enflasyon gerileyecektir

Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezerv artırmaya devam edeceğiz