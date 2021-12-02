Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kararlılık mesajı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle bir araya geldi
TCMB Başkanı Kavcıoğlu:
Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelerde
Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti
Cari denge Ağustos ve Eylül'de fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti
Para politikası ticari kredileri olumlu etkiledi, fakat kredi büyümesi ortalamaların altında seyrediyor
Artan emtia fiyatları ve tedarik zinciri kaynaklı unsurlar ortadan kalktığında enflasyon gerileyecektir
Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezerv artırmaya devam edeceğiz